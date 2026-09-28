Raportul despre anularea alegerilor, finalizat în Parlament

Deputata AUR Laura Gherasim, președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții din Camera Deputaților, anunță că a finalizat un raport referitor la anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Parlamentara spune că documentul va fi prezentat public în perioada următoare și că va include o cronologie a evenimentelor, documente analizate, precum și ceea ce ea consideră a fi contradicții în explicațiile instituționale.

Gherasim afirmă că a pornit acest demers de la întrebările legate de motivele care au stat la baza anulării scrutinului prezidențial și că a încercat să verifice inclusiv ipoteza potrivit căreia decizia autorităților ar fi fost fundamentată pe informații care nu erau cunoscute public.

„Nu m-am apucat de acest raport ca să demonstrez ceea ce credeam deja, ci ca să aflu dacă m-am înșelat”, susține deputata, precizând că a luat în calcul inclusiv posibilitatea ca, la finalul cercetării, să ajungă la concluzia că statul a avut motive întemeiate.

În ianuarie 2026, Laura Gherasim a organizat în Parlament evenimentul „Democrația la judecată”, desfășurat timp de cinci zile și dedicat analizării contextului anulării alegerilor. Camera Deputaților confirmă că audierile publice au avut loc în perioada 26-30 ianuarie și au avut ca obiectiv clarificarea elementelor legate de anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024.

Ulterior, Gherasim a susținut inițierea unei anchete parlamentare pe această temă, însă demersul nu a obținut majoritatea necesară. În februarie, propunerea de constituire a unei subcomisii de anchetă în cadrul Comisiei pentru abuzuri a fost respinsă cu 11 voturi „împotrivă”, trei „pentru” și o abținere.

Raportul anunțat de deputata AUR urmează să fie prezentat în zilele următoare. Gherasim afirmă că documentul va pune în ordine cronologică evenimentele și va prezenta documentele și aspectele pe care le consideră relevante pentru controversa privind anularea scrutinului.

Curtea Constituțională a decis, la 6 decembrie 2024, anularea întregului proces electoral pentru alegerea președintelui, hotărârea fiind adoptată în unanimitate. Curtea a dispus reluarea integrală a procesului electoral.

În mesajul prin care anunță finalizarea raportului, Laura Gherasim folosește și expresia „asasinat al democrației”, descriere care reprezintă evaluarea sa asupra evenimentelor și nu o concluzie independent verificată.

„Zilele ce vin vor arăta ceea ce unii dintre noi au presimțit de mult: că în România s-a produs, de fapt, un asasinat al democrației”, afirmă deputata AUR.