Consiliul Național al Elevilor organizează luni, 28 septembrie, o acțiune națională de protest față de proiectul privind introducerea de uniforme obligatorii în școli. „Când ne obligă statul, vorbim despre o constrângere pur și simplu comunistă care ne ia dreptul la individualitate”, spun elevii despre proiectul de lege din Parlament.

Elevii care doresc să participe sunt îndemnați să vină la cursuri îmbrăcați în negru, într-un demers intitulat „Educația nu se repară la croitorie”. Participarea este voluntară, iar organizatorii precizează că acțiunea nu presupune întreruperea cursurilor.

Mai multe structuri județene de reprezentare a elevilor s-au alăturat public protestului. La Iași, președintele Consiliului Județean al Elevilor, Alexandru Manole, a explicat că alegerea culorii negre urmărește să transmită un mesaj de solidaritate și să arate capacitatea elevilor de a se mobiliza. La Mureș, președinta CJE, Georgiana-Roza Madarász, a făcut, la rândul său, diferența între alegerea voluntară a unei ținute și impunerea unei uniforme prin lege.

Și Consiliul Județean al Elevilor Călărași se pronunță împotriva proiectului și transmite un mesaj dur parlamentarilor. Organizația susține că uniforma nu poate rezolva fenomenul bullyingului și că problemele din școli trebuie abordate prin măsuri care să vizeze cauzele acestuia. Într-o scrisoare transmisă Edupedu.ro, elevii afirmă că deciziile privind școala trebuie luate cu participarea celor direct implicați.

Proiectul privind introducerea uniformelor obligatorii în învățământul preuniversitar de stat a fost adoptat de Senat și transmis Camerei Deputaților pentru continuarea procedurii legislative. Inițiatorii au invocat, între altele, reducerea diferențelor vizibile dintre elevi, combaterea bullyingului și consolidarea sentimentului de apartenență la comunitatea școlară.

„Suntem sătui de legi făcute în birouri, complet rupte de realitatea din școli, iar discuția asta absurdă despre uniformele obligatorii a întrecut orice măsură. Haideți să fim foarte serioși și să punem punct ipocriziei: cine crede că uniforma oprește bullying-ul fie habar n-are cum arată o zi pe holurile unei școli din România, fie caută doar o altă măsură de fațadă ca să bifeze că „a făcut ceva”.

Noi, la Consiliul Județean al Elevilor Călărași, nu doar că vorbim despre asta, ci am demonstrat prin acțiuni concrete ce înseamnă lupta reală împotriva acestui fenomen: am implementat proiecte dedicate în parteneriat direct cu CJRAE Călărași și am ieșit în stradă organizând marșul împotriva violenței și a bullying-ului anul trecut.

Știm foarte bine că bullying-ul nu dispare pentru că punem doi copii în aceeași haină, pentru că excluderea și răutatea nu țin de materialul de pe tine, ci vin din lipsa de empatie, din frustrări, din lipsa consilierilor psihologici și din indiferența sistemului. Să ne spui că o haină uniformizată rezolvă violența în școli înseamnă să vrei să ascunzi mizeria sub preș și să tratezi niște răni adânci cu un bandaj imaginar.

Când alegem noi, vorbim despre demnitate, despre asumare și despre curajul unei generații care gândește critic. Când ne obligă statul, vorbim despre o constrângere pur și simplu comunistă care ne ia dreptul la individualitate. Școala trebuie să fie locul în care învățăm să fim cetățeni liberi și responsabili, nu un poligon în care suntem dresați să ascultăm orbește. Evident că bunul-simț cere o ținută decentă, iar asta este deja reglementat.

Dar problema fundamentală, cea care ne revoltă cel mai tare pe toți, este modul în care se iau aceste decizii. Decidenții din Parlament trebuie să înțeleagă o regulă elementară a oricărei democrații care se respectă: deciziile despre noi nu se iau niciodată fără noi!

Este strigător la cer ca niște oameni care n-au călcat de ani de zile într-o sală de clasă să decidă pentru elevi cum trebuie să ne îmbrăcăm, ce trebuie să purtăm și cum să ne trăim anii de școală, ignorând complet vocea Consiliului Național al Elevilor și a structurilor reprezentative. Dacă politicienii chiar vor să facă ceva util pentru educație, îi invităm să se trezească la realitate: să lase uniformele în pace și să bage banii în laboratoare dotate, în clădiri în care nu cade tavanul, în sprijin real pentru elevi și în profesori sprijiniți cu adevărat.

Cu deosebit respect,

Președintele Consiliului Județean al Elevilor Călărași

Gabriel PENU”