Cofondatorul Microsoft, Bill Gates, s-a alăturat corului de lideri din industria AI care cer reglementări ale inteligenței artificiale din partea statelor, în baza unor profeții apocaliptice despre răul pe care l-ar putea face această tehnologie și despre care vicepreședintele american JD Vance a declarat că nu vor decât să impună măsuri anticoncurențiale astfel încât firmele noi să aibă dificultăți la intrarea pe această piață.

Bill Gates susține că AI ar putea cauza „un miliard de decese” dacă nu este controlată, alăturându-se adtfel campaniei pentru reglementarea AI difuzate de NBC, dar fără a prezenta vreun fel de dovadă.

În timpul interviului său, Gates, care anterior avertizase că AI ar putea fi „cel mai mare egalizator” sau „cea mai gravă sursă de nedreptate” fără un anumit nivel de reglementare umană, nu a răspuns dacă tehnologia ar putea „distruge întreaga umanitate”, dar a susținut că ar putea declanșa evenimente care ar duce la decese semnificative.

„AI este cu siguranță suficient de puternică pentru a declanșa evenimente care, știți, cauzează un miliard de decese”, a spus Gates. „Știți, deși este destul de greu să ajungi la 100%, nu a existat niciodată o armă la fel de puternică precum combinarea oamenilor cu intenții rele care utilizează cele mai noi instrumente de AI.”

Gates se numără printre mai mulți lideri de giganți tehnologici care au lansat o campanie de profeții apocaliptice cu privire la inteligența artificială, printre care CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, și CEO-ul OpenAI, Sam Altman.

În ciuda acestui fapt, președintele Donald Trump a respins apelurile de a impune reglementări, în efortul de a concura cu alte puteri globale precum China.

Gates susține că ar fi „absolut” necesar să se pună mai mult accent pe reglementările și legislația adoptată de Congres, decât pe preocupările legate de concurența globală.

„Problema este că restul lumii fie ignoră acest lucru, fie îl consideră o competiție. Și este foarte înfricoșător că nu toți gânditorii se întreabă: «Cum vrem să modelăm acest lucru?»”, a susținut Gates.

Când gazda Kristen Welker a comparat situația cu limitările legate de dezvoltarea armelor nucleare între SUA și URSS în timpul Războiului Rece, Gates a numit inteligența artificială „mai dificilă”, în special dacă există mai puțin efort de a lucra cu aliații.

„Și, știți, pentru că este prezentat într-o chestie naționalistă, de tipul „noi versus ei”, există oameni care spun: «Ei bine, hai să mergem mai departe cu viteză maximă». Este complet iresponsabil să nu se solicite fiecărei inteligențe artificiale să aibă aceste măsuri de siguranță și capacități de monitorizare”, a mai susținut Gates.

Nancy Tengler, CEO al Laffer Tengler Investments, a criticat comentariile lui Gates, susținând că acesta își minimalizează criticii fără dovezi clare.

„A spune că «nu a existat niciodată o armă atât de puternică» este o afirmație absolută, plină de ironie, deoarece administrația [Trump] încearcă să țină armele nucleare departe de regimul iranian. SUA trebuie să câștige cursa inteligenței artificiale, așa cum am încercat să câștigăm cursa înarmărilor în timpul Războiului Rece”, a declarat Tengler pentru Fox News.

Într-un alt comentariu, Julia Cartwright, cercetătoare în drept și economie la Institutul American pentru Cercetări Economice, a oferit o perspectivă mai optimistă asupra dezvoltării inteligenței artificiale.

„Din punct de vedere economic, ceea ce descrie Gates este o externalitate negativă catastrofală. AI reduce drastic costul provocării de daune, fie că este vorba de proiectarea armelor biologice, atacuri cibernetice sau fraude la scară largă, în timp ce companiile care construiesc aceste instrumente nu suportă costul integral atunci când lucrurile merg prost”, a spus Cartwright.

Ea a adăugat: „O modalitate de a combate acest lucru este o răspundere clară și reguli clare ale jocului, astfel încât dezvoltatorii să internalizeze riscurile pe care le creează. Făcut corect, acest lucru nu încetinește inovația americană, ci o consolidează, deoarece firmele pot construi și investi cu încredere atunci când știu ce se așteaptă de la ele, iar publicul poate avea încredere în ceea ce construiesc.”