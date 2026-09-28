Îngrijorarea față de dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale s-a extins din Statele Unite în mai multe țări occidentale, iar o parte importantă a populației susține încetinirea dezvoltării tehnologiei.

Un sondaj realizat pentru Politico arată că, în Statele Unite, Canada, Marea Britanie, Franța, Spania și Germania, există o susținere mai mare pentru o pauză în dezvoltarea AI decât pentru continuarea acesteia în vederea obținerii unor beneficii suplimentare.

În toate cele șase țări analizate, aproximativ jumătate dintre adulții chestionați au considerat că inteligența artificială este suficient de avansată în prezent și au susținut suspendarea dezvoltării ulterioare pentru reducerea riscurilor.

Cea mai mare proporție a fost înregistrată în Marea Britanie, unde 51% dintre respondenți au optat pentru această variantă. În Germania, procentul a fost de 45%.

În schimb, între 30% și 40% dintre adulții din fiecare țară au preferat continuarea dezvoltării AI pentru obținerea unor „beneficii semnificative”.

Atitudinea prudentă față de dezvoltarea inteligenței artificiale nu s-a limitat la o anumită orientare politică. În Europa și Canada, preocupările legate de ritmul dezvoltării AI au traversat în mare parte liniile politice.

O proporție și mai mare a respondenților a considerat că inteligența artificială prezintă cel puțin un risc moderat de a „distruge omenirea”.

În fiecare dintre cele șase țări, mai mult de jumătate dintre persoanele chestionate au indicat un asemenea nivel de risc. În Statele Unite, Franța, Marea Britanie și Canada, proporția s-a apropiat de două treimi.

Respondenții au fost, de asemenea, mai înclinați să creadă că inteligența artificială va elimina locuri de muncă decât să genereze altele noi.

În mai multe dintre țările analizate, o proporție importantă a participanților a spus că ar accepta ca propria țară să rămână în urma altor state în dezvoltarea AI dacă acest lucru ar permite o abordare mai responsabilă și mai sigură a tehnologiei.

În Europa, dezbaterea este cu atât mai importantă cu cât Uniunea Europeană a adoptat în 2024 primul cadru legislativ dedicat inteligenței artificiale, într-o abordare orientată spre reducerea riscurilor.

În același timp, UE are puțini furnizori de modele AI de frontieră. Compania franceză Mistral este prezentată drept principalul concurent european în acest domeniu.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut ideea unei abordări prudente. În discursul său anual de săptămâna trecută, ea a declarat: „dacă oamenii care dezvoltă tehnologia sunt clari, atunci și noi ar trebui să fim”.

Von der Leyen a invitat principalele laboratoare de inteligență artificială la discuții despre modul în care Uniunea Europeană ar putea „sprijini” eforturile industriei de a controla ritmul dezvoltării modelelor de frontieră.

În același timp, factorii de decizie europeni se confruntă cu presiunea de a recupera decalajul față de alte regiuni în domeniul AI. În cea mai mare parte a anului trecut, UE s-a concentrat pe dezvoltarea capacităților de calcul, pregătindu-se să investească miliarde de euro, precum și pe creșterea nivelului de utilizare a inteligenței artificiale, considerat redus în blocul comunitar.

Presiunea asupra autorităților europene a venit și din partea activiștilor. Recent, reprezentanții mișcării Pause AI au organizat o demonstrație în fața Parlamentului European din Bruxelles. Didier Coeurnelle, coordonatorul PauseAI Belgia, a comparat riscurile asociate inteligenței artificiale cu posibilitatea producerii unui accident aviatic.

„Nu ne-am urca într-un avion cu o șansă din zece să explodeze în timpul zborului”, a spus el, referindu-se la evaluarea recentă făcută de un angajat al Anthropic, potrivit căreia există o probabilitate de peste 10% ca inteligența artificială să ducă la dispariția omenirii: „Asta tolerăm astăzi în cazul inteligenței artificiale”.

Apelurile pentru încetinirea dezvoltării AI au ajuns în centrul dezbaterii publice după ce mai multe nume importante din industria tehnologică, printre care directorul general al Anthropic, Dario Amodei, directorul OpenAI, Sam Altman, și Elon Musk, au susținut în ultimele zile ideea unei astfel de măsuri.

În Statele Unite, pozițiile au fost ceva mai diferite în funcție de orientarea politică. Americanii care au votat pentru Donald Trump în 2024 au fost aproape împărțiți atunci când au fost întrebați dacă dezvoltarea AI avansate ar trebui suspendată sau continuată: 44% au susținut o pauză, în timp ce 40% au preferat continuarea dezvoltării.

În rândul acestora a fost, de asemenea, mai frecventă opinia potrivit căreia avertismentele angajaților din industria AI privind pericolele tehnologiei reprezintă o strategie de marketing, comparativ cu persoanele care au votat pentru fostul vicepreședinte Kamala Harris în 2024.

Aproape jumătate dintre alegătorii lui Trump au spus și că Statele Unite nu ar trebui să permită altor țări să le depășească în cursa pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, chiar dacă menținerea avantajului ar presupune asumarea unor riscuri.

În Canada și Marea Britanie, situația a fost diferită. În ambele țări, 53% dintre respondenți au preferat ca statul lor să accepte posibilitatea de a rămâne în urmă în dezvoltarea AI pentru a acorda prioritate siguranței, chiar dacă acest lucru ar putea însemna pierderea unui avantaj tehnologic în raport cu alte țări.

Dezbaterea privind ritmul dezvoltării AI s-a intensificat și în Statele Unite după ce Donald Trump a calificat avertismentele referitoare la riscurile inteligenței artificiale drept o „FARSĂ” („HOAX”).

Poziția sa a redus perspectivele unui acord bipartizan rapid privind reglementarea AI, potrivit POLITICO.

Alți lideri din industrie, printre care directorul Nvidia, Jensen Huang, și fostul consilier al Casei Albe David Sacks, au minimalizat la rândul lor pericolele asociate tehnologiei și s-au opus unor noi reglementări guvernamentale, acuzându-i pe cei care avertizează asupra riscurilor că le exagerează.

Neil Chilson, șeful departamentului de politici privind inteligența artificială din cadrul Abundance Institute, a descris rezultatele sondajului drept un exemplu al tiparului clasic de „panică tehnologică”, în care efectele negative actuale sunt limitate, iar temerile se concentrează asupra viitorului.

El a atras atenția asupra faptului că, în toate țările analizate, cu excepția Spaniei, cel puțin o treime dintre respondenți au spus că folosesc rar sau nu folosesc deloc inteligența artificială.

„Majoritatea oamenilor nu au simțit beneficiile AI, dar au auzit multe povești înfricoșătoare despre viitorul său”, a spus Chilson. În opinia sa, „deocamdată, frica aleargă mai repede decât experiența”, însă experiența va ajunge din urmă aceste percepții.

În pofida abordării prudente a administrației federale, mai mulți lideri ai statelor americane, atât republicani, cât și democrați, au susținut măsuri de control mai stricte.

În California, unul dintre principalele centre mondiale ale industriei AI, autoritățile au înăsprit la rândul lor reglementările, în contextul în care atitudinea alegătorilor față de tehnologie s-a schimbat.

Vineri, guvernatorul democrat Gavin Newsom, considerat un posibil candidat la alegerile prezidențiale din 2028, a semnat un ordin executiv prin care a accelerat aplicarea unor noi standarde de supraveghere a inteligenței artificiale.

Ordinul le cere, de asemenea, agențiilor statului să analizeze dacă este necesar un mecanism obligatoriu de oprire, un „kill switch”, pentru cele mai avansate modele AI.

Sondajul Politico arată că persoanele chestionate din America de Nord și Europa tind să considere reale avertismentele lansate de cercetătorii din industria inteligenței artificiale.

Participanții au fost întrebați dacă angajații laboratoarelor AI cred cu adevărat că „AI ne va ucide pe toți” sau dacă avertismentele reprezintă o strategie de marketing menită să atragă atenția asupra produselor lor.

În toate cele șase țări, respondenții au fost mai înclinați să considere că avertismentele sunt sincere.

Există însă și opinii potrivit cărora companiile care dezvoltă modele AI de frontieră ar fi putut beneficia de pe urma publicității generate de discuțiile despre capacitățile acestora.

Max Junestrand, cofondator și director general al companiei americano-suedeze de inteligență artificială Legora, evaluată la peste 5 miliarde de dolari, a declarat într-un interviu că o parte a mesajelor industriei poate reprezenta marketing, prin exagerarea capacităților prezentate. El a făcut afirmația în contextul unor întrebări despre incidentele de hacking care au implicat AI în această vară.

Sondajul indică diferențe și în privința raportului dintre dezvoltarea tehnologică și siguranță. În Canada și Marea Britanie, 53% dintre respondenți au preferat ca țările lor să accepte eventualitatea de a rămâne în urma altor state în dezvoltarea AI, dacă acest lucru ar permite acordarea unei priorități mai mari siguranței.

În Statele Unite, alegătorii lui Trump au fost mai înclinați să susțină menținerea avantajului tehnologic chiar cu asumarea unor riscuri. Aproape jumătate dintre aceștia au spus că SUA nu ar trebui să permită altor țări să o depășească în cursa dezvoltării inteligenței artificiale.

Rezultatele arată, totodată, că prudența față de dezvoltarea rapidă a AI nu se suprapune în totalitate cu liniile tradiționale de partid, în special în Europa și Canada.