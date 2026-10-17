Cum îți iei țeapă la cumpărarea unui calculator

Un calculator nu e o pâine: nu-l poți verifica pe loc, nu-l poți testa în magazin și, de cele mai multe ori, îl cumperi pe baza unei liste de specificații scrise de vânzător. Exact această asimetrie de informație este terenul ideal pentru țepe la vânzarea de computere, atrag atenția specialiștii.

Cea mai frumoasă păcăleală din comerțul IT: un i7 din urmă cu opt generații sună exact ca unul de anul trecut, dar performanța poate fi de două ori mai mică.

La fel cu „16 GB RAM” fără frecvență, „SSD” fără capacitate sau „placă video dedicată” fără model.

Regula: dacă vânzătorul nu scrie modelul complet al componentei, nu e o specificație, e o reclamă.

Un laptop „open-box”, returnat și resigilat, poate ajunge în vitrină ca produs nou, cu o diferență de preț pe care nu o vezi.

Verifică numărul de cicluri de încărcare la baterie, starea șuruburilor, amprentele de pe ecran și data de fabricație din serie.

Dacă produsul are deja conturi configurate sau fișiere temporare, nu e nou.

Ți se vinde „garanție 5 ani” fără să ți se spună că ai deja garanție legală de conformitate de 2 ani, obligatorie prin legea UE, care nu te costă nimic.

Garanția comercială se adaugă, nu înlocuiește garanția legală (Comisia Europeană, Your Europe). Deci plătești pentru ceva ce aveai.

Clasicul Black Friday: prețul urcă în octombrie, apoi „scade" spectaculos în noiembrie. Fără un istoric de preț verificat, procentul de reducere nu spune nimic.

Aici pierzi cel mai mult: un particular nu-ți datorează garanția legală de 2 ani pentru calculatorul pe care ți-l vinde și nici dreptul de retur de 14 zile.

Un preț cu 30% mai mic poate să însemne exact absența acestor drepturi.

„Baterie până la 12 ore", „până la 32 GB RAM” (dacă mai adaugi tu memorie), „grafică integrată performantă”.

Cuvântul „până la” e acolo cu un motiv.

Cere modelul complet al fiecărei componente, verifică istoricul de preț, cere factura cu specificații detaliate, testează produsul în primele 14 zile și, la orice neregulă, depune reclamație la ANPC (021 9615 sau online). Ai 2 ani de garanție legală — folosește-i.

Și asta pentru că la un calculator nu cumperi o cutie, cumperi o listă de numere. Cine controlează lista, controlează și prețul.