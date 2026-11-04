Black Friday la Carrefour: reduceri de până la 50% la jucării, biciclete și articole sportive. Cum poți profita de oferte

De Black Friday, Carrefour dublează motivele de bucurie și introduce o inițiativă dedicată celor mici, dar și părinților care vor să facă economii. Pe 5 și 6 noiembrie, retailerul oferă reduceri de până la 50% la întreaga gamă de jucării, biciclete, trotinete și articole sportive. Avantajul? Reducerea este acordată sub formă de cupon de cumpărături, care poate fi folosit ulterior pentru alte achiziții.

Pentru cumpărăturile eligibile realizate în perioada 5-6 noiembrie, clienții primesc un cupon de cumpărături, inscripționat pe bonul fiscal, reprezentând reducerea oferită în cadrul campaniei. De altfel, reducerea se acordă inclusiv pentru produsele care beneficiază deja de alte promoții, indiferent de valoarea jucăriilor achiziționate.

Cuponul poate fi utilizat între 7 și 18 noiembrie, pentru cumpărături ulterioare în magazinele Carrefour. Un avantaj important este flexibilitatea utilizării acestuia. Cupoanele sunt acceptate în toate formatele de magazine Carrefour, inclusiv online, indiferent de tipul magazinului în care au fost emise.

În acest fel, campania oferă nu doar posibilitatea de a cumpăra jucării la prețuri avantajoase, ci și un beneficiu pentru următoarea sesiune de cumpărături.

Oferta Carrefour include produse pentru diferite categorii de vârstă și preferințe, de la jucării care stimulează imaginația și creativitatea până la articole pentru activități în aer liber.

Printre produsele disponibile în cadrul campaniei se numără setul de bucătărie 2 în 1 Carrefour Smart & Fun, potrivit pentru copiii care adoră jocurile de rol și vor să imite activitățile adulților.

Pentru micii pasionați de mașini, camionul-valiză Speed Truck, cu 10 mașinuțe, poate fi o alegere inspirată. Acesta combină distracția oferită de mașinuțe cu un mod practic de a le transporta și depozita.

Fanii îndrăgitului personaj animat pot descoperi setul de joacă Peppa Pig pedalează, în timp ce pasionații de construcții și automobile pot alege setul LEGO® Technic Hipermasina Bugatti Chiron, o opțiune pentru cei atrași de modelele complexe și provocările de asamblare.

În plus, campania include biciclete, trotinete și articole sportive, produse care pot încuraja mișcarea și petrecerea timpului în aer liber.

Diversitatea gamei le permite părinților să aleagă cadouri în funcție de vârsta, interesele și pasiunile copiilor, profitând în același timp de ofertele de Black Friday.

Dincolo de promoțiile dedicate jucăriilor, Carrefour vine în întâmpinarea nevoilor de zi cu zi ale familiilor din România, oferind o gamă variată de produse sub același acoperiș. De la alimente și produse de îngrijire personală până la articole pentru casă, electrocasnice și electronice, clienții pot găsi tot ce au nevoie într-un singur loc, economisind atât timp, cât și bani.

Mai mult, ofertele de Black Friday nu se opresc la campania dedicată celor mici. Până pe 1 decembrie, Carrefour continuă seria promoțiilor, cu sute de articole la reduceri de 50%, dar și sute de produse incluse în oferte de tip 1+1. Acestea pot fi o oportunitate pentru cei care vor să își refacă stocurile de produse esențiale, să se pregătească pentru sezonul rece sau să își organizeze din timp cumpărăturile pentru sărbători.

Iar pentru cei care vor să înceapă pregătirile de sărbători cu surprize pentru cei mici, 5 și 6 noiembrie sunt două zile de trecut în calendar. Spor la joacă!