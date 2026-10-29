Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a transmis o serie de recomandări pentru cumpărătorii din România, în contextul campaniilor de Black Friday 2026. Instituția atrage atenția asupra condițiilor de livrare, a coletelor deteriorate și a tentativelor de fraudă prin mesaje care par să provină de la firmele de curierat.

Românii care fac cumpărături online de Black Friday sunt sfătuiți să verifice nu doar prețurile și condițiile de returnare, ci și modul în care produsele comandate vor ajunge la destinație. ANCOM a transmis o serie de recomandări privind livrarea coletelor, în condițiile în care numărul mare de comenzi poate duce la prelungirea termenelor obișnuite.

Autoritatea recomandă verificarea identității magazinelor online, a metodelor de plată și a serviciilor oferite de firmele de curierat, pentru evitarea problemelor care pot apărea după plasarea comenzilor.

Potrivit ANCOM, cumpărătorii trebuie să acorde atenție termenului estimat de livrare, care poate fi mai lung în perioadele cu un număr ridicat de solicitări. De asemenea, este important să verifice dacă produsele vor fi livrate direct la domiciliu, la sediul unei firme de curierat sau într-un locker.

În cazul bunurilor fragile ori valoroase, clienții pot verifica dacă magazinul pune la dispoziție servicii suplimentare, precum deschiderea coletului la livrare sau expedierea cu valoare declarată.

O altă recomandare privește plata ramburs. Înainte de finalizarea comenzii, cumpărătorii ar trebui să se informeze dacă firma de curierat acceptă numerar sau permite plata cu cardul printr-un terminal POS. Pentru produsele de mari dimensiuni, precum mobilierul și electrocasnicele, trebuie verificate condițiile exacte de transport. Unele livrări pot fi efectuate până la ușa locuinței, în timp ce altele presupun predarea bunurilor într-un punct stabilit.

ANCOM arată că transportul produselor care cântăresc peste 31,5 kilograme nu intră în categoria serviciilor poștale, fiind considerat transport de marfă.

Cumpărătorii sunt sfătuiți să examineze ambalajul în momentul primirii comenzii și să cunoască procedura de depunere a reclamațiilor în cazul în care produsul a fost afectat în timpul transportului.

Dacă ambalajul prezintă deteriorări, destinatarul poate refuza primirea coletului.

Totodată, este recomandată păstrarea documentelor aferente cumpărăturii, deoarece acestea pot fi necesare în cazul unei reclamații.

ANCOM avertizează și asupra tentativelor de fraudă care folosesc identitatea companiilor de livrare. Cumpărătorii pot primi SMS-uri sau e-mailuri care par să provină de la curieri și prin care li se solicită accesarea unor linkuri pentru actualizarea adresei, introducerea datelor bancare sau achitarea unor taxe suplimentare.

În astfel de situații, utilizatorii sunt sfătuiți să nu ofere informații personale înainte de verificarea autenticității mesajului. Dacă există suspiciuni, contactarea firmei de curierat trebuie făcută direct, folosind numerele de telefon sau celelalte date publicate pe canalele oficiale.

Autoritatea recomandă și verificarea magazinului înainte de efectuarea unei achiziții. Un comerciant de încredere trebuie să afișeze informații precum denumirea firmei, codul de înregistrare și adresa sediului.

Prezența exclusivă a unui formular de contact, a unei adrese de e-mail sau a unui număr de telefon poate reprezenta un semnal de risc. În plus, înainte de achitarea unui colet cu plata ramburs, destinatarul trebuie să se asigure că produsul a fost comandat de el sau de o persoană din familie.

ANCOM a explicat și care sunt instituțiile la care pot apela persoanele care întâmpină dificultăți după efectuarea unei comenzi online.

„Utilizatorii care sunt victime ale unei înşelăciuni trebuie să informeze furnizorul de servicii poştale şi să se adreseze organelor de poliţie, în vederea efectuării cercetărilor. În situaţiile în care întâmpină probleme legate de livrarea unor produse comandate online este necesar şi eficient ca utilizatorii să se adreseze, în primul rând, magazinului online. Dacă problema nu este soluţionată pe cale amiabilă, consumatorii se pot adresa ANPC - în cazul în care comerciantul este situat pe teritoriul României sau reprezentantului local al Centrului European al Consumatorilor, în cazul unui comerciant dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene”, precizează sursa citată.

Pentru comenzile efectuate de la comercianți din afara Uniunii Europene, reclamațiile sunt soluționate potrivit procedurilor prezentate pe site-urile acestora. Autoritatea recomandă păstrarea facturilor, bonurilor fiscale și a documentelor de livrare, necesare pentru dovedirea achiziției.

„Este esenţial ca utilizatorii să păstreze documentele care dovedesc achiziţia (factură, bon fiscal, formular de livrare). ANCOM nu poate impune furnizorului de servicii poştale implicat în livrare să reia livrarea coletului returnat, fără costuri de expediere, sau să ofere eventuale despăgubiri ca urmare a modului în care a gestionat expedierea acestuia, însă poate analiza şi, după caz, sancţiona conduita furnizorului implicat în livrarea bunului din perspectiva legislaţiei din domeniul serviciilor poştale”, mai arată sursa citată.