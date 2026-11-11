Rețelele de comunicații electronice din România se confruntă cu riscuri majore generate de lucrările de construcții, modernizare sau întreținere, dar și de acte de vandalism sau furt. Într-un singur an, autoritățile au înregistrat peste 220 de cazuri în care cablurile de fibră optică au fost secționate, o situație care a generat aproape o treime din totalul orelor-utilizator afectate de incidente de securitate semnificative.

Pentru a contracara această tendință negativă semnalată în ultimii ani, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a decis să intervină ferm. Instituția a lansat un ghid oficial dedicat protejării rețelelor de comunicații, un demers realizat în strânsă colaborare cu Asociația Operatorilor Mobili din România (AOMR) și cu principalii furnizori de servicii electronice de pe piața națională.

Impactul unor astfel de incidente nu se limitează doar la disconfortul temporar al utilizatorilor casnici, ci afectează domenii critice ale societății. Infrastructura digitală susține funcționarea unor servicii esențiale folosite zilnic de cetățeni, companii și instituții publice, de la simplul acces la internet și telefonie până la servicii vitale precum apelurile de urgență la numărul 112, transmiterea mesajelor de avertizare RO-ALERT, plățile electronice sau diverse alte servicii publice digitale.

În plus, secționarea cablurilor sau deteriorarea rețelelor aduce după sine întreruperi drastice ale serviciilor, costuri financiare ridicate pentru remedierea defecțiunilor și blocaje majore în activitatea operatorilor economici și a instituțiilor statului.

Noul document normativ și de bune practici vizează un public larg, incluzând autoritățile publice locale și centrale, dezvoltatorii imobiliari, constructorii, operatorii de utilități și orice organizație care desfășoară activități sau lucrări în proximitatea rețelelor de comunicații electronice existente.

Ghidul oferă un set complet de orientări și instrumente practice, printre care se numără:

Metode eficiente pentru identificarea și protejarea rețelelor înainte de începerea oricăror lucrări în teren.

Exemple concrete de bune practici pentru coordonarea operațională dintre constructori, autorități și operatorii de telecomunicații.

Proceduri clare privind notificarea și gestionarea rapidă a eventualelor incidente.

Informații detaliate referitoare la cadrul legislativ în vigoare și responsabilitățile ce revin fiecărei părți implicate.

Un model standard de colaborare conceput special pentru autoritățile locale și operatori.

Reprezentanții instituției subliniază că succesul acestor măsuri depinde de o comunicare deschisă și constantă între toți actorii implicați în șantiere și proiecte de infrastructură.

„Printre măsurile recomandate se numără consultarea operatorilor încă din etapa de proiectare, verificarea documentaţiilor tehnice, instruirea personalului din şantiere şi stabilirea unor canale clare de comunicare pe durata lucrărilor”, se precizează în comunicat.

Prin asumarea acestor recomandări, ANCOM și partenerii din industrie își propun să sprijine dezvoltarea proiectelor de infrastructură în deplină siguranță, să scadă considerabil numărul de incidente care afectează rețelele și să apere serviciile digitale de care depind zilnic cetățenii, mediul de afaceri și instituțiile statului.

Notă de context: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este instituţia publică independentă a statului român care are rolul de a proteja şi promova interesele utilizatorilor de servicii de comunicaţii electronice, servicii poştale şi servicii digitale.