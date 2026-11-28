OpenAI a lansat noi acuzații la adresa Apple, într-un conflict juridic care capătă amploare. Compania condusă de Sam Altman susține că producătorul iPhone ar fi preluat informații confidențiale despre planurile sale de dezvoltare hardware, ar fi încercat să-i îndepărteze furnizorii și și-ar fi folosit influența pe piață pentru a limita apariția unui nou competitor, potrivit Financial Times.

Potrivit acuzațiilor formulate de OpenAI, Apple ar fi exercitat presiuni asupra unor furnizori de componente hardware pentru a-i determina să nu colaboreze cu firma de inteligență artificială.

Compania mai afirmă că producătorul iPhone ar fi obținut informații sensibile prin intermediul unui fost angajat care a părăsit OpenAI, dar care s-a întors ulterior la Apple. Acesta ar fi avut acces la detalii despre proiectele hardware pregătite de companie și despre furnizorii pe care intenționa să-i contracteze.

OpenAI contestă și modul în care Apple ar fi gestionat documentele interne. Compania susține că angajaților li s-ar fi permis să păstreze fișiere profesionale pe dispozitive personale și în conturi de stocare online, situație care ar fi expus informațiile confidențiale unor riscuri.

Ulterior, aceste documente ar fi fost folosite împotriva unor foști angajați care au ales să se alăture OpenAI.

Reprezentanții companiei lui Sam Altman consideră că acțiunea juridică inițiată de Apple urmărește să limiteze plecarea angajaților către firme concurente și să încetinească dezvoltarea dispozitivelor hardware.

Disputa dintre cele două companii a devenit publică în iulie 2026, când Apple a inițiat un proces împotriva OpenAI și a doi foști angajați, Chang Liu și Tang Yew Tan, care au ajuns ulterior să lucreze pentru firma de inteligență artificială.

Producătorul iPhone a susținut că aceștia ar fi transferat informații confidențiale despre proiectarea produselor, tehnologii hardware și lanțurile de aprovizionare.

Apple a acuzat OpenAI că ar fi recrutat foști angajați pentru a obține acces la secrete comerciale și pentru a accelera dezvoltarea propriilor dispozitive electronice.

OpenAI a respins acuzațiile și a afirmat că nu are nevoie de informațiile confidențiale ale Apple pentru a-și construi propriile produse. Compania a susținut că procesul reprezintă o încercare de a împiedica apariția unui concurent pe piața hardware și de a restricționa mobilitatea angajaților între companiile rivale.

Conflictul juridic s-a intensificat în octombrie, când OpenAI a prezentat în instanță acuzații proprii împotriva producătorului iPhone.

Potrivit documentelor depuse de compania lui Sam Altman, un fost angajat care a părăsit OpenAI pentru a reveni la Apple ar fi transferat peste 100 de fișiere referitoare la un produs care nu fusese încă lansat. Documentele ar fi fost trimise către un cont personal, iar informațiile ar fi ajuns ulterior la conducerea Apple.

Apple a respins acuzațiile și a transmis că verificările interne nu au identificat dovezi că respectivele informații ar fi ajuns pe serverele companiei. Reprezentanții producătorului iPhone au contestat inclusiv legătura dintre numerele de telefon prezentate de OpenAI și angajatul despre care este vorba.

Conflictul dintre cele două companii are loc în timp ce OpenAI își extinde activitatea dincolo de dezvoltarea soluțiilor software și pregătește intrarea pe piața dispozitivelor destinate consumatorilor.

Un pas important în această direcție a fost achiziția studioului de design io, fondat de fostul designer Apple Jony Ive. Tranzacția a fost evaluată la aproximativ 6,4 miliarde de dolari și a adus în echipa OpenAI specialiști cu experiență în proiectarea și dezvoltarea produselor hardware.

Prin această achiziție, compania urmărește să dezvolte propriile dispozitive electronice, care ar putea intra în competiție directă cu produsele Apple.

Accesul la furnizori, producători și tehnologii de fabricație reprezintă o componentă importantă a acestui plan, iar acuzațiile reciproce dintre cele două companii vizează tocmai informațiile și resursele necesare dezvoltării unor noi produse hardware.