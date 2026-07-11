Apple a deschis vineri un proces împotriva OpenAI la Tribunalul Districtual din California de Nord, acuzând compania de deturnare de secrete comerciale și încălcarea contractului. Acțiunea vizează dezvoltarea noilor dispozitive cu inteligență artificială ale OpenAI și îi are în centru pe doi foști angajați ai producătorului iPhone. Potrivit CNN, litigiul apare într-un moment în care compania pregătește lansarea primului său hardware AI și o posibilă listare la bursă.

Apple a anunțat că a intentat un proces împotriva OpenAI, susținând că firma specializată în inteligență artificială a folosit secrete comerciale ale companiei pentru dezvoltarea propriilor dispozitive AI.

Procesul a fost depus la Tribunalul Districtual din California de Nord și include acuzații de deturnare de secrete comerciale și încălcarea contractului.

Litigiul apare la mai puțin de un an după ce OpenAI a anunțat că dezvoltă, împreună cu fostul șef de design al Apple, un proiect secret destinat creării unei noi generații de dispozitive bazate pe inteligență artificială, care ar urma să fie prezentate până la sfârșitul acestui an. Potrivit CNN, procesul intentat de Apple ar putea afecta aceste planuri și ar putea complica inclusiv pregătirile OpenAI pentru o ofertă publică inițială (IPO), așteptată de piață.

Plângerea depusă în instanță îi vizează pe Chang Liu, în prezent angajat al OpenAI și fost inginer Apple, dar și pe Tang Tan, șeful diviziei hardware a OpenAI și fost responsabil al departamentului de design pentru iPhone și Apple Watch.

În document este menționată și compania io Products, fondată de fostul director de design Apple, Jony Ive, care a contribuit la dezvoltarea iPhone-ului. Totuși, Apple nu îl indică pe Ive drept pârât și nu îl acuză de încălcarea legii. OpenAI a cumpărat compania io anul trecut.

Potrivit Apple, Chang Liu a părăsit compania în ianuarie 2026 pentru a se alătura OpenAI și nu a răspuns solicitărilor privind semnarea documentelor de confidențialitate, participarea la interviul de plecare și returnarea echipamentelor primite.

Compania susține că acesta nu a returnat laptopul de serviciu și că a accesat computerul unui fost coleg după încetarea raporturilor de muncă.

Apple afirmă că Liu a descărcat „zeci de fişiere confidenţiale ale Apple legate de hardware, inclusiv informaţii voluminoase şi detaliate despre produse care nu au fost încă lansate, prezentări de inginerie, specificaţii tehnice şi date proprietare ale proiectelor”.

În același timp, compania susține că Tang Tan a folosit informații confidențiale în procesul de recrutare, cerând candidaților să aducă componente Apple la interviuri și oferindu-le recomandări privind modul în care să părăsească firma.

Apple afirmă că acesta a transmis către OpenAI informații despre întâlniri importante cu furnizorii companiei și și-a expediat prin e-mail date referitoare la aceștia înainte de plecare. Documentele depuse în instanță mai arată că Apple ar fi descoperit dovezi potrivit cărora și alți foști angajați au plecat la OpenAI cu informații confidențiale.

Compania afirmă că a încercat să rezolve situația înainte de deschiderea procesului și a contactat OpenAI încă din primele etape ale anchetei interne, însă nu a primit niciun răspuns.

„La Apple, echipele noastre dezvoltă constant tehnologii revoluţionare pentru a crea cele mai bune produse şi servicii din lume, iar protejarea muncii lor şi a proprietăţii intelectuale este un aspect pe care îl tratăm cu foarte mare seriozitate”, a transmis compania într-un comunicat.

Procesul marchează o schimbare majoră în relația dintre cele două companii, care în 2024 au anunțat un parteneriat pentru integrarea ChatGPT în produsele Apple. Între timp, relațiile s-au tensionat. În luna mai, Bloomberg a relatat că OpenAI lua în calcul deschiderea unei acțiuni în instanță împotriva Apple, invocând o posibilă încălcare a contractului și susținând că producătorul iPhone nu ar fi integrat și promovat suficient produsele OpenAI pe dispozitivele sale.

În paralel, OpenAI a continuat să recruteze specialiști proveniți de la Apple pentru dezvoltarea unei divizii hardware dedicate inteligenței artificiale. Potrivit unei analize CNN bazate pe profilurile LinkedIn, compania a angajat recent cel puțin zece ingineri care au trecut direct de la Apple la OpenAI.

Procesul evidențiază rivalitatea tot mai puternică dintre marile companii tehnologice pentru dominația în domeniul inteligenței artificiale. OpenAI urmărește să transforme ChatGPT într-un element central al vieții digitale și pregătește lansarea propriului hardware AI.

Compania nu a oferit detalii oficiale despre proiectul secret, însă publicația The Information a relatat că este dezvoltat un difuzor inteligent, în timp ce The Wall Street Journal a scris că noul dispozitiv va putea percepe mediul înconjurător al utilizatorului.

În același timp, Apple pregătește lansarea noii versiuni Siri, care va putea funcționa în mai multe aplicații și va oferi răspunsuri personalizate pe baza informațiilor existente pe iPhone.

Potrivit sursei citate, dezvoltarea acestor produse face parte din strategia marilor companii de tehnologie de a se adapta la schimbările produse de inteligența artificială. Pe măsură ce agenții AI vor deveni capabili să gestioneze tot mai multe sarcini de zi cu zi, companiile estimează că utilizatorii vor folosi mai rar aplicațiile clasice și vor interacționa din ce în ce mai puțin cu ecranele dispozitivelor.