OpenAI a prezentat GPT-Live, o nouă familie de modele de inteligență arti dezvoltate pentru interacțiuni vocale mai naturale. Noua tehnologie permite sistemelor AI să asculte și să răspundă simultan, reducând întârzierile întâlnite în cazul asistenților vocali tradiționali, potrivit Reuters. Compania a anunțat că utilizatorii din întreaga lume vor avea acces la două variante ale noii generații de modele: GPT-Live-1 și GPT-Live-1 mini.

Noua tehnologie dezvoltată de OpenAI este concepută pentru a permite dialoguri mai apropiate de conversațiile dintre oameni. Spre deosebire de sistemele vocale obișnuite, unde există pauze între întrebări și răspunsuri, GPT-Live poate procesa informațiile audio și poate genera răspunsuri în același timp.

Astfel, interacțiunile cu modelele AI devin mai rapide și mai fluide, oferind o experiență vocală îmbunătățită pentru utilizatori.

OpenAI va pune la dispoziție două variante ale noii tehnologii: GPT-Live-1 și GPT-Live-1 mini. Acestea sunt dezvoltate pentru scenarii diferite de utilizare și pentru integrarea în diverse aplicații bazate pe inteligență artificială.

Lansarea vine într-un moment în care compania continuă să extindă capacitățile modelelor sale și să investească în dezvoltarea agenților software care pot interacționa vocal cu utilizatorii.

Anterior, în luna mai, OpenAI lansase trei modele audio dedicate dezvoltatorilor, concepute pentru construirea unor aplicații și agenți AI capabili să poarte conversații naturale și să execute sarcini în timp real.

Prin introducerea GPT-Live, compania face un nou pas în direcția unor asistenți AI mai avansați, care pot comunica vocal într-un mod mai apropiat de interacțiunile umane.

ChatGPT a fost lansat oficial de OpenAI pe 30 noiembrie 2022 și a devenit rapid una dintre cele mai cunoscute aplicații de inteligență artificială din lume. Platforma a pornit ca un chatbot bazat pe text, capabil să răspundă la întrebări, să genereze conținut, să explice informații complexe și să ajute utilizatorii în diferite activități digitale.