Peste 1.100 de angajați și foști angajați ai unor companii de top din domeniul inteligenței artificiale, precum OpenAI, Google, Anthropic și Meta, au semnat o scrisoare deschisă prin care solicită guvernului Statelor Unite să sprijine un cadru internațional menit să încetinească dezvoltarea celor mai avansate sisteme AI, potrivit Business Insider.

Inițiativa a fost făcută publică pe 29 iulie și atrage atenția prin faptul că vine chiar din interiorul industriei care dezvoltă aceste tehnologii.

Semnatarii avertizează că ritmul accelerat al progresului în domeniul inteligenței artificiale ar putea depăși capacitatea societății de a înțelege, controla și reglementa aceste sisteme. Ei cer autorităților americane să susțină mecanisme tehnice și de guvernanță care să permită o dezvoltare mai prudentă a modelelor AI de ultimă generație.

Scrisoarea susține că viitoarele sisteme de inteligență artificială ar putea deveni capabile să accelereze chiar cercetarea și dezvoltarea altor modele AI, fenomen cunoscut în industrie drept automatizarea cercetării AI sau „recursive self-improvement”.

Potrivit documentului, competiția dintre companii face dificilă încetinirea voluntară a dezvoltării, motiv pentru care este nevoie de un efort coordonat la nivel internațional.

Semnatarii solicită guvernului SUA să contribuie la dezvoltarea unor instrumente care să permită „gestionarea deliberată a ritmului dezvoltării AI de frontieră”, astfel încât măsurile de siguranță să poată ține pasul cu progresul tehnologic.

Printre semnatari se numără cercetători, ingineri și lideri tehnici actuali sau foști ai unor companii precum OpenAI, Google DeepMind, Anthropic și Meta. Inițiativa este considerată remarcabilă deoarece vine din partea unor persoane implicate direct în dezvoltarea celor mai performante modele de inteligență artificială existente în prezent.

Scrisoarea a fost sprijinită și de organizații specializate în siguranța inteligenței artificiale, care susțin că dezvoltarea unor sisteme tot mai autonome impune reguli și standarde comune înainte ca tehnologia să avanseze și mai rapid.

Apelul apare într-un moment în care administrația americană și industria tehnologică dezbat intens modul în care ar trebui reglementată inteligența artificială.

În timp ce unele companii și lideri din sector susțin accelerarea dezvoltării pentru a menține avantajul competitiv al Statelor Unite, alți cercetători avertizează că lipsa unor mecanisme eficiente de supraveghere poate amplifica riscurile asociate modelelor AI tot mai puternice.

Deocamdată, Congresul SUA nu a adoptat un cadru federal cuprinzător pentru reglementarea inteligenței artificiale, iar propunerile privind supravegherea modelelor de frontieră rămân în faza de dezbatere.