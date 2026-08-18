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Incendiul din Delta Dunării nu a fost stins. Pompierii au oprit intervenția din cauza accesului dificil

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Incendiul din Delta Dunării nu a fost stins. Pompierii au oprit intervenția din cauza accesului dificilSursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Incendiul izbucnit în zona Ostrovul Babina din Delta Dunării nu a fost încă lichidat. Pompierii au intervenit marți pe parcursul întregii zile, însă operațiunea de stingere a fost oprită la lăsarea întunericului, deoarece ultimele focare se află într-o zonă greu accesibilă.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Tulcea, incendiul a afectat aproximativ 700 de hectare de vegetație uscată și 1.000 de metri pătrați de fond forestier.

Incendiul din Deltă. Intervenția a fost oprită la lăsarea serii

ISU Tulcea a transmis marți seară că misiunea de stingere a fost suspendată temporar din cauza condițiilor de intervenție. „Pe fondul lăsării întunericului, având în vedere faptul că zona în care se manifestă ultimele focare este greu accesibilă salvatorilor, misiunea de stingere a fost oprită în urmă cu puțin timp”, a transmis ISU Tulcea.

Pompierii au precizat că incendiul este în continuare supravegheat. Suprafața de fond forestier afectată nu s-a extins, potrivit informațiilor transmise de salvatori.

Pompierii vor reveni în teren dimineață

Intervenția urmează să fie reluată după o nouă evaluare a situației din teren.

„În cursul dimineții, salvatorii vor efectua o recunoaștere în teren și, în funcție de situația operativă, misiunea va fi reluată”, a mai transmis ISU Tulcea.

Pompierii au acționat marți pentru localizarea și lichidarea incendiului izbucnit în zona Ostrovul Babina.

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