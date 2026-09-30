Cabinetul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan a fost respins în Parlament, nereușind să obțină numărul necesar de voturi pentru a fi învestit. Din cele 233 de voturi necesare pentru susținerea noului executiv, echipa guvernamentală a strâns doar 182 de opțiuni favorabile. Rezultatul oficial a fost confirmat direct de la tribuna Parlamentului, unde s-a constatat lipsa majorității necesare validării Cabinetului Mureșan.

La scurt timp după numărătoarea voturilor, Siegfried Mureșan a criticat decizia formațiunilor politice care au blocat numirea echipei sale.

„În Parlamentul României, noi am venit cu o soluţie pentru încheierea crizei politice şi am văzut că partidele care au declanşat criza politică au votat astăzi pentru prelungirea crizei politice”, a spus premierul desemnat Siegfried Mureşan, la Parlament, după ce guvernul său nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi învestit.

Acesta a subliniat că atenția se mută acum către Palatul Cotroceni pentru stabilirea etapelor viitoare. „Noi, evident, vom continua să milităm pentru toate reformele pe care oamenii le aşteaptă şi în acest ultim an oamenii au dus greul stabilizării ţării şi vom lupta pentru ca eforturile făcute de oameni în acest an să nu fie în zadar”, a arătat Siegfried Mureşan.

Respingerea Cabinetului Mureșan creează premisele legale pentru dizolvarea Parlamentului și declanșarea alegerilor anticipate. Totuși, președintele Nicușor Dan a precizat deja că nu consideră că scrutinul anticipat reprezintă o opțiune potrivită în contextul actual. Prin urmare, șeful statului urmează să convoace partidele la o nouă rundă de consultări politice pentru desemnarea unui alt candidat la funcția de prim-ministru.

Reprezentanții Social-Democraților au reacționat prompt după finalizarea procedurii parlamentare. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a susținut că țara are nevoie de o schimbare de direcție și de o formulă executivă stabilă. „Suntem pregătiţi să ne asumăm redresarea României”, transmite preşedintele PSD pe Facebook.

Liderul social-democrat a subliniat că principala prioritate a momentului este formarea rapidă a unui guvern investit cu puteri depline, capabil să gestioneze problemele economice și sociale ale țării.