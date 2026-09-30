Politica

Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu, primele anunțuri după ce guvernul nu a trecut testul din Parlament

Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu, primele anunțuri după ce guvernul nu a trecut testul din ParlamentSiegfried Mureșan. Sursă foto: captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Cabinetul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan a fost respins în Parlament, nereușind să obțină numărul necesar de voturi pentru a fi învestit. Din cele 233 de voturi necesare pentru susținerea noului executiv, echipa guvernamentală a strâns doar 182 de opțiuni favorabile. Rezultatul oficial a fost confirmat direct de la tribuna Parlamentului, unde s-a constatat lipsa majorității necesare validării Cabinetului Mureșan.

Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu, primele anunțuri după ce guvernul nu a trecut testul din Parlament

La scurt timp după numărătoarea voturilor, Siegfried Mureșan a criticat decizia formațiunilor politice care au blocat numirea echipei sale.

„În Parlamentul României, noi am venit cu o soluţie pentru încheierea crizei politice şi am văzut că partidele care au declanşat criza politică au votat astăzi pentru prelungirea crizei politice”, a spus premierul desemnat Siegfried Mureşan, la Parlament, după ce guvernul său nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi învestit.

Acesta a subliniat că atenția se mută acum către Palatul Cotroceni pentru stabilirea etapelor viitoare. „Noi, evident, vom continua să milităm pentru toate reformele pe care oamenii le aşteaptă şi în acest ultim an oamenii au dus greul stabilizării ţării şi vom lupta pentru ca eforturile făcute de oameni în acest an să nu fie în zadar”, a arătat Siegfried Mureşan.

Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu. Sursă foto: Facebook

Consultări la Cotroceni și opțiunea alegerilor anticipate

Respingerea Cabinetului Mureșan creează premisele legale pentru dizolvarea Parlamentului și declanșarea alegerilor anticipate. Totuși, președintele Nicușor Dan a precizat deja că nu consideră că scrutinul anticipat reprezintă o opțiune potrivită în contextul actual. Prin urmare, șeful statului urmează să convoace partidele la o nouă rundă de consultări politice pentru desemnarea unui alt candidat la funcția de prim-ministru.

Reacția conducerii PSD după votul din plen

Reprezentanții Social-Democraților au reacționat prompt după finalizarea procedurii parlamentare. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a susținut că țara are nevoie de o schimbare de direcție și de o formulă executivă stabilă. „Suntem pregătiţi să ne asumăm redresarea României”, transmite preşedintele PSD pe Facebook.

Liderul social-democrat a subliniat că principala prioritate a momentului este formarea rapidă a unui guvern investit cu puteri depline, capabil să gestioneze problemele economice și sociale ale țării.

Stiri calde

23:36 - Trump prezintă retragerea trupelor americane din Irak drept o „victorie” pentru SUA. Ce urmează

23:27 - Bolojan vrea indexarea pensiilor și salariilor, dar cere restructurări la stat. Ce instituții ar putea dispărea

23:17 - Acciza la motorină rămâne redusă cu 25% și în prima jumătate a lunii octombrie. Ce trebuie să știe șoferii

23:05 - Ce să adaugi peste cartofi înainte de prăjire pentru o crustă aurie și crocantă. Ingredientul banal care face diferența

22:58 - Scandal uriaș la naționala Portugaliei. Cristiano Ronaldo a părăsit lotul înainte de meciul cu Danemarca

22:49 - PNL își decide viitorul politic după căderea Guvernului Mureșan. Bolojan nu exclude discuțiile cu PSD

HAI România!

Unde sunt „armatele” lui Călin Georgescu? Testul suprem al oportunismului

Unde sunt „armatele” lui Călin Georgescu? Testul suprem al oportunismului

Grindeanu a înscris luni. Miercuri, Bolojan ar putea primi nota de plată

Grindeanu a înscris luni. Miercuri, Bolojan ar putea primi nota de plată

Arestarea lui Georgescu eclipseazăi votul pentru guvernul Mureșan. Ce face AUR?

Arestarea lui Georgescu eclipseazăi votul pentru guvernul Mureșan. Ce face AUR?

Proiecte speciale