Politica

Mihai Dimian, aviz nefavorabil pentru Ministerul Educației. Vot strâns în comisiile parlamentare

Mihai Dimian, aviz nefavorabil pentru Ministerul Educației. Vot strâns în comisiile parlamentareSursa foto: Mihai Dimian/Facebook
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Din cuprinsul articolului

Mihai Dimian, propus pentru funcția de ministru al Educației, nu a obținut aviz favorabil marți, în urma audierilor din comisiile parlamentare reunite. Candidatul a primit 23 de voturi „pentru”, 19 „împotrivă” și șase abțineri, sub pragul de 25 de voturi necesare. Mihai Dimian a vorbit despre importanța dialogului și a dezbaterilor privind reformele din educație și cercetare.

Mihai Dimian nu a obținut numărul necesar de voturi pentru avizul favorabil

Audierea lui Mihai Dimian în comisiile parlamentare de specialitate s-a încheiat fără un aviz favorabil pentru funcția de ministru al Educației.

Deși majoritatea voturilor exprimate au fost pentru susținerea candidaturii sale, cele 23 de voturi favorabile nu au fost suficiente pentru atingerea pragului de 25.

Propunerea de aviz nefavorabil nu a fost supusă separat la vot, iar rezultatul nu a indicat existența unei majorități pentru respingerea candidaturii. Mihai Dimian a explicat situația într-un mesaj publicat după audiere.

„Astăzi am prezentat în comisiile parlamentare reunite programul de guvernare pentru educație și cercetare. (..) În urma audierii, propunerea de aviz favorabil a primit 23 de voturi „pentru”, 19 „împotrivă” și 6 abțineri. Nu a întrunit, așadar, majoritatea necesară de 25 de voturi. Propunerea de aviz nefavorabil nu a fost supusă separat la vot. Un asemenea vot ar fi arătat dacă exista o majoritate pentru această propunere: dacă măcar unul dintre cei șase parlamentari care s-au abținut și-ar fi păstrat opțiunea, cele 25 de voturi necesare nu ar fi fost întrunite nici pentru avizul nefavorabil”, a scris Mihai Dimian pe Facebook.

bani pentru educatie

bani pentru educatie / sursa foto: arhiva EvZ

Candidatul la Ministerul Educației susține necesitatea unor dezbateri serioase

După audierea din Parlament, Mihai Dimian le-a mulțumit parlamentarilor pentru întrebările adresate și pentru dialogul purtat, inclusiv celor care au votat împotriva candidaturii sale.

Acesta a subliniat că educația și cercetarea au nevoie de discuții aprofundate, în care propunerile să fie analizate, iar obiecțiile să fie luate în considerare pentru îmbunătățirea soluțiilor.

„Educația și cercetarea au nevoie de dezbateri serioase, în care să explicăm propunerile, să ascultăm obiecțiile și să îmbunătățim soluțiile. Indiferent de rezultatul de mâine al votului de învestire a Guvernului, consider util ca această viziune să rămână la dispoziția profesorilor, cercetătorilor, elevilor, studenților și părinților. Schimbările de care avem nevoie se pot construi numai împreună, cu ambiție și cu respect pentru principiile după care ne călăuzim. Închei cu gândul cu care Kant încheia Critica rațiunii practice: «… cerul înstelat deasupra mea și legea morală în mine»”, a transmis Mihai Dimian.

Ce urmează

Avizul comisiilor parlamentare este consultativ, iar votul pentru învestirea Guvernului urmează să aibă loc miercuri, în plenul reunit al Parlamentului.

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