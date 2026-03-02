Cine este Mihai Dimian, rectorul propus pentru funcția de ministru al Educației

Mihai Dimian, propus pentru funcția de ministru al Educației, este rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava din 2024. El deține un doctorat în Inginerie Electrică și Electronică ICSED, obținut la Universitatea Maryland din Statele Unite. De asemenea, este licențiat atât în Fizică, cât și în Matematică.

Între 2012 și 2024 a fost prorector responsabil cu activitatea științifică, iar din 2012 este profesor universitar și conducător de doctorat la aceeași instituție, unde a predat cursuri precum Managementul proiectelor și al problemelor complexe, Creativitate, comunicare tehnică și inovare, Managementul și analiza datelor.

Între 2006 și 2016, a fost profesor asistent, profesor asociat și conducător de doctorat la Universitatea Howard din Washington DC. În perioada 2007–2011, a fost conferențiar universitar la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Anterior, între 2002 și 2005, a fost cercetător asistent distins la Universitatea Maryland, College Park, unde a făcut cercetare în domeniul înregistrărilor magnetice, sistemelor stocastice și neliniare, dispozitivelor semiconductoare, precum și studii doctorale în electrofizică și comunicații.

În perioada 2005–2006, a fost cercetător asociat la Institutul Max Planck pentru Matematici Aplicate din Leipzig, Germania. În 2001, a fost cercetător Asistent la Universitatea Versailles St. Quentin, Versailles, Franţa, unde a făcut cercetare în domeniul nanostructurilor magnetice.

A obținut titlul de doctor în Inginerie Electrică și Electronică ICSED la Universitatea Maryland, în perioada 2001–2005, iar între 1997 și 2001 a absolvit Fizica ICSED 5 la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Între 1998–2000, a urmat un master în Sisteme Dinamice și Mecanică Teoretică la aceeași universitate, precum și studii de licență în Informatică, pe care nu le-a finalizat din cauza plecării din țară. Anterior, între 1993 și 1997, a absolvit Matematica la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași.

De-a lungul carierei, a primit mai multe distincții. Printre acestea se numără Premiul Academiei Române „Constantin Miculescu” (2014) și Trofeul „Oamenii Timpului”, la categoria Educație și Cercetare (2015).

A fost desemnat Profesor Bologna în 2007 și 2016 de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România și a obținut Premiul III – Cercetătorul Român al Anului, acordat de Fundația Dinu Patriciu (2009). De asemenea, a primit titlul de Profesorul Anului la Universitatea Howard (2008) și distincția de Asistent de Cercetare Distins la Universitatea Maryland (2002–2004).

„Formarea sa şi experienţa acumulată în instituţii de top din Europa şi Statele Unite ale Americii conturează profilul unui lider universitar cu viziune globală şi angajament ferm pentru consolidarea educaţiei şi cercetării din România. Este un profesor foarte apreciat de studenţi, atât în Statele Unite ale Americii, cât şi în România”, a anunțat PNL.

Partidul a adăugat: „A elaborat şi implementat numeroase proiecte de dezvoltare a infrastructurii didactice şi de cercetare, de formare a tinerilor cercetători şi atragere a profesorilor şi cercetătorilor din străinătate, iar în prezent coordonează implementarea celui mai mare program de investiţii din istoria universităţii, pentru dezvoltarea celui de al doilea campus al universităţii, din diverse surse de finanţare. A fost implicat în dezvoltarea a mai mult de 30 de programe noi de studii universitare, îmbunătăţind semnificativ oferta educaţională a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava”.