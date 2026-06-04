O muscă parazită care mănâncă de vii animale cu sânge cald a fost descoperită la un vițel din Texas, a anunțat Departamentul Agriculturii din SUA, ceea ce expune efectivul de vite al țării unei noi amenințări serioase.

Un caz a fost confirmat la un vițel din La Pryor, Texas, un oraș situat la aproximativ 48 km nord-est de granița dintre SUA și Mexic. Descoperirea este olovitură pentru crescătorii de vite din SUA care se pregăteau pentru o epidemie de o muscă domestică, deoarece dăunătorul a avansat spre nord, prin Mexic, în ultimul an.

Secretarul USDA, Brooke Rollins, a declarat că acest caz, primul din Texas din 1966, este singura infestare confirmată din țară.

Dăunătorul ar putea reduce și mai mult efectivul de bovine din SUA, care se află la cel mai scăzut nivel din ultimii 75 de ani. Aprovizionarea limitată a redus deja producția de carne de vită și a dus prețurile la niveluri record pentru consumatori.

Detectarea amenință, de asemenea, industria zootehnică din Texas, care s-ar putea confrunta cu pierderi economice estimate de până la 1,8 miliarde de dolari dacă dăunătorul se răspândește și reprezintă un regres pentru eforturile SUA care costă milioane de dolari pentru a ține dăunătorul la distanță, au spus experții.

Comisarul pentru agricultură din Texas, Sid Miller, a criticat USDA pentru că a permis ca musca să ajungă în SUA.

„În loc să folosească toate instrumentele disponibile, USDA a acționat prea încet și s-a bazat exclusiv pe o soluție parțială a cărei implementare completă durează ani de zile”, a spus el. Rollins a spus că eliberarea muștelor sterile a fost cel mai eficient instrument și că USDA a investit masiv în producție.

Mostrele unei suspecte infestări cu vierme-șurub de la o fermă din La Pryor au fost trimise pentru testare la laboratorul guvernului federal din Ames, Iowa. Contractele futures pentru bovine de la Chicago Mercantile Exchange și-au extins pierderile, încheind cu o scădere de 1,7%, traderii fiind îngrijorați că confirmarea unui caz în SUA ar putea reduce cererea de carne de vită.

Viermele-șurub este o larva unei specii de muscă parazită a cărei femelă depune ouă în răni deschise și mucoasele oricărui animal cu sânge cald. Odată ce ouăle eclozează, sute de larve de își folosesc gurile ascuțite pentru a săpa prin carne vie, ucigându-și în cele din urmă gazda, dacă nu sunt tratate. Se răspândesc în mare parte prin mișcarea animalelor infestate.

Musca poate infesta și oamenii și animalele de companie, dar riscul pentru oameni este scăzut, iar cazurile umane sunt rare, au spus experții. Musca nu prezintă probleme de siguranță alimentară.

USDA a anunțat că a oprit mișcarea oricăror animale într-o zonă de 20 km din jurul locului detectării, în încercarea de a limita răspândirea parazitului, a eliberat musculițe sterile în zonă, a implementat o supraveghere suplimentară a faunei sălbatice și a trimis o echipă de intervenție în zonă.

Brooke Rollins a mai spus că un avion se îndrepta spre sudul Texasului cu stocuri de tratamente. „Protejarea industriei noastre zootehnice este o problemă de securitate națională de cea mai mare importanță”, a declarat Dudley Hoskins, subsecretar USDA.

O epidemie extinsă ar putea provoca o lovitură economică uriașă fermierilor din Texas, cel mai mare stat producător de bovine, prin decese ale animalelor, costuri cu forța de muncă și cheltuieli cu medicamentele.