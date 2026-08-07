O cetățeană română arestată în Germania într-un dosar de spionaj pentru Rusia ar fi participat la supravegherea lui Stefan Thumann, directorul companiei Donaustahl, care furnizează Ucrainei drone de recunoaștere și drone kamikaze. Potrivit unei investigații publicate de Die Zeit, anchetatorii verifică inclusiv ipoteza că operațiunea de supraveghere ar fi putut pregăti un eventual asasinat.

Românca, identificată drept Alla S., a fost arestată în martie 2026, în landul Renania de Nord-Westfalia. Ea este cercetată oficial pentru activități de spionaj în beneficiul unui serviciu secret străin. Suspiciunea privind pregătirea unui asasinat nu apare în mandatul de arestare emis pe numele său.

Serviciile germane au primit în decembrie 2025, de la o agenție străină de informații, un avertisment potrivit căruia Stefan Thumann s-ar afla într-o zonă de risc ridicat. În aceeași perioadă, un cetățean ucrainean identificat drept Serghei N. ar fi început să îl urmărească pe directorul Donaustahl. Acesta ar fi filmat intrarea în locuința omului de afaceri din Straßkirchen, Bavaria, și ar fi fotografiat plăcuța pe care erau trecute numele persoanelor care locuiau acolo.

Polițiștii bavarezi l-au reținut și i-au confiscat telefoanele, însă nu au reușit să analizeze toate datele înainte de expirarea perioadei în care îl puteau ține în custodie. Ulterior, bărbatul ar fi plecat împreună cu familia în Spania.

Analiza dispozitivelor sale ar fi arătat că acesta intrase în legătură cu un serviciu secret rus și că încercase să îl supravegheze inclusiv pe tatăl lui Stefan Thumann, pentru a afla unde se afla omul de afaceri. După plecarea lui Serghei N., misiunea ar fi fost preluată de Alla S., care locuia în orașul Rheine.

Anchetatorii susțin că aceasta ar fi identificat adresa lui Stefan Thumann, s-ar fi deplasat acolo și ar fi filmat pe ascuns intrarea în locuință cu telefonul mobil.

Alla S. a fost arestată în Germania în martie 2026, iar Serghei N. a fost prins ulterior în Spania.

Parchetul Federal german i-a acuzat pe cei doi că ar fi acționat în beneficiul unui serviciu rus de informații.

Autoritățile precizau la momentul arestărilor că supravegherea ar fi urmărit „pregătirea unor noi acțiuni ale serviciilor secrete împotriva persoanei vizate”. Investigația Die Zeit arată însă că anchetatorii iau în calcul și posibilitatea ca informațiile strânse de cei doi să fi fost destinate pregătirii unui atac asupra lui Stefan Thumann.

Această ipoteză nu figurează în mandatele de arestare, iar Alla S. și Serghei N. sunt cercetați, din punct de vedere juridic, pentru spionaj și beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Anchetatorii germani nu cred că Alla S. și Serghei N. ar fi fost ofițeri profesioniști de informații.

Cei doi sunt considerați mai degrabă „agenți de unică folosință”, recrutați pe internet și plătiți pentru misiuni punctuale de supraveghere, spionaj sau sabotaj.

Astfel de persoane sunt selectate frecvent din medii vulnerabile sau apropiate criminalității și nu cunosc întotdeauna scopul final al operațiunilor la care participă. Potrivit investigației germane, un eventual atac asupra directorului Donaustahl ar fi urmat să fie executat de alte persoane.

Rolul româncei și al ucraineanului ar fi fost acela de a strânge informații despre programul, locuința și deplasările țintei.

Stefan Thumann conduce Donaustahl, un startup din industria germană de apărare, înființat în Bavaria. Compania dezvoltă și livrează Ucrainei drone de recunoaștere, muniție teleghidată și componente pentru aparate fără pilot.

Thumann a avut în repetate rânduri poziții dure față de Rusia după declanșarea războiului din Ucraina.

Activitatea companiei și expunerea sa publică l-ar fi putut transforma într-o posibilă țintă pentru serviciile rusești.

În prezent, omul de afaceri beneficiază de protecție sporită, nu își face publică locația și evită evenimentele publice. El a anunțat recent că, „din anumite motive”, nu mai poate participa momentan la târguri și expoziții.

Die Zeit arată că serviciile germane de securitate verifică și amenințări la adresa unei alte companii din industria de apărare.

Anchetatorii nu exclud nici posibilitatea ca viața conducătorului acesteia să fie pusă în pericol. Publicația amintește și un incident din luna iunie, când autoritățile sârbe au oprit la frontiera cu Ungaria un camion dotat cu ascunzători pentru materiale explozive.

În telefoanele șoferilor ar fi fost găsite contacte asociate unui serviciu rus de informații. Camionul ar fi avut ca destinație Bavaria, unde funcționează companii importante din industria tehnologiei militare, între care Donaustahl, Quantum Systems și Helsing.

În 2024, serviciile americane și germane ar fi dejucat un complot care îl viza pe Armin Papperger, directorul Rheinmetall, unul dintre cei mai importanți producători europeni de armament și furnizor al Ucrainei.

Potrivit informațiilor apărute atunci, planul ar fi făcut parte dintr-o serie mai amplă de operațiuni îndreptate împotriva managerilor companiilor europene care susțin militar Ucraina.

În cazul româncei Alla S., ancheta continuă. Autoritățile germane încearcă să stabilească ce informații ar fi transmis aceasta, cine ar fi recrutat-o și dacă știa care era scopul final al operațiunii de supraveghere.