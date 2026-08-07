Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat că autoritățile pregătesc modificări legislative care vor permite dezvoltarea producției de drone interceptoare pe teritoriul țării. Măsura face parte din planul de consolidare a apărării spațiului aerian, în contextul riscurilor generate de războiul din Ucraina și al incidentelor în care drone au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova.

Șefa statului a declarat că prioritatea autorităților este întărirea sistemului de apărare antiaeriană, atât prin achiziția de echipamente de detectare, cât și prin dezvoltarea unor mijloace eficiente de interceptare a dronelor.

„Noi investim și căutăm soluții. În special pentru noi preocuparea majoră este apărarea antiaeriană. Continuăm să procurăm echipamente pentru detectare și acum suntem la etapa în care vrem să procurăm și să începem să producem drone interceptoare, pentru că este nevoie să putem intercepta dronele care pot ajunge, direcționate sau rătăcite, în spațiul nostru aerian”, a declarat Maia Sandu.

Președinta a precizat că autoritățile intenționează să schimbe cadrul legislativ pentru a permite implicarea investitorilor privați în dezvoltarea acestei industrii.

Potrivit Maiei Sandu, actuala lege, adoptată în 1991, nu mai răspunde realităților actuale și limitează investițiile în domeniu.

„Trebuie să permitem sectorului privat să investească, iar pentru asta urmează să schimbăm legea. Avem o lege din 1991 care nu a mai fost modificată și vrem să atragem investiții astfel încât, împreună cu investitorii, să facem aceste lucruri mai repede”, a afirmat președinta.

Maia Sandu a avertizat că amenințările la adresa securității aeriene sunt reale și că Republica Moldova trebuie să fie pregătită să răspundă unor astfel de situații.

Șefa statului a amintit că dronele pot pune în pericol atât viața cetățenilor, cât și infrastructura strategică, inclusiv obiectivele din sectorul energetic.

„Pericolul este real. Am văzut cum aceste drone pot pune în pericol viața cetățenilor și securitatea obiectivelor strategice, inclusiv din sectorul energetic. Este obligația noastră să facem totul pentru a apăra spațiul aerian”, a declarat Maia Sandu.