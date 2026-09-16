Ciobanul Bolojan atacat de lupul cu blană de AUR!

Astăzi, de la ora 12:00, vă dăm întâlnire la o nouă ediție a podcasturilor EVZ pe platforma Hai România. Dezbatem cele mai fierbinți mutări de pe scena politică și disecăm culisele momentului. Ce se ascunde cu adevărat în spatele jocurilor de putere și a conflictelor politice ale zilei? O discuție tăioasă, fără menajamente și fără filtre.

Invitații lui Dan Andronic vor fi Radu Coșarcă și Bogdan Jelea Astăzi, ora 12:00, live, pe platforma Hai România (YouTube, Facebook și site) Pregătiți-vă comentariile și întrebările. Nu ratați o analiză pe care nu o veți auzi în altă parte! Fii alături de noi de la 12:00 și dă un share ca să afle și prietenii tăi!

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