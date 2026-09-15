Avertismentul lui Victor Ponta: „România nu mai are deloc bani pentru sănătate, educație”

Victor Ponta avertizează că începutul lunii octombrie ar putea aduce probleme serioase de finanțare, în special pentru sănătate și educație, pe fondul lipsei unei rectificări bugetare. Fostul prim-ministru a făcut declarațiile în studioul Evenimentului Zilei, unde a fost invitatul jurnalistului Mirel Curea pentru o discuție despre situația politică și economică din România.

Victor Ponta susține că începutul lunii octombrie poate reprezenta un moment critic pentru finanțele publice, în special în domenii precum sănătatea și educația. Fostul premier a legat problema de lipsa unei rectificări bugetare și de actualul blocaj politic.

Mirel Curea: „Bolojan. Bolojan a zis că vrea guvern tehnocrat. Când cu Tomac n-a vrut guvern democrat. A găsit scuza că era plin de PSD-și de aia, proxi sau cum le zice. Adică unii care se duc la șpriț, nu știu ce înseamnă asta PSD-și proxi, care bea bere cu PSD-și nu știu ce înseamnă asta. Atunci nu vrea tehnocrat, acum vrea tehnocrat.”

Victor Ponta: „Ei vor găsi această scuză, el și coseriștii vor găsi tot timpul scuză.”

Mirel Curea: „Ei spun că sunt, cum zic, constanți, nu constanți, cuvântul este altfel. Consecvenți.”

Victor Ponta: „Din consecvența lor sunt. Problema e următoarea, la 1 octombrie... Nu mai are deloc bani pentru că n-a făcut rectificare, pentru sănătate, educație și lumea mă întreabă și zic a, și o să ieșim toți în stradă. Și dacă ieșim ce?”

Declarația a venit într-o discuție despre situația politică și despre posibilele efecte ale prelungirii incertitudinii de la nivelul Guvernului.

Fostul premier a vorbit și despre posibilitatea ca nemulțumirile sociale să crească.

„Lumea mă întreabă și zic: A, și o să ieșim toți în stradă. Și dacă ieșim, ce?”, a spus Ponta.

Mirel Curea s-a arătat sceptic că românii ar putea ieși în număr foarte mare la protest. Discuția dintre cei doi a continuat apoi pe tema protestelor din trecut și a capacității populației de a reacționa atunci când situația economică se deteriorează.

Spre finalul discuției, Victor Ponta a revenit asupra situației economice și a descris un scenariu și mai dificil pentru perioada următoare. Fostul premier a enumerat mai multe probleme care, în opinia sa, se pot accentua simultan: creșterea prețurilor la energie, falimentele companiilor care nu sunt plătite de stat și plecarea personalului calificat din România.

„Situația este foarte rea, ne va fi mult mai rău pe măsură ce prețurile la energie la nivel mondial cresc, pe măsură ce firmele din România dau faliment pentru că nu sunt plătite de stat, pe măsură ce profesori, medici și așa mai departe își dau seama că nu vor primi nimic în România și trebuie să plece”, a spus Victor Ponta.

Fostul premier a încheiat avertismentul într-o notă pesimistă.

„Nu e niciodată însă fundul sacului. Putem să ajungem și mai jos”, a afirmat acesta.

Problema plăților făcute de stat apare și la începutul discuției. Victor Ponta a susținut că lucrările au fost oprite în numeroase zone pentru că firmele nu își primesc banii.

El a acuzat Guvernul că a redus deficitul inclusiv prin amânarea unor plăți către companii, ceea ce ar fi împins unele dintre acestea spre dificultăți financiare și concedieri.

Din perspectiva fostului premier, efectele nu se limitează astfel la bugetul public, ci riscă să se transmită către companii, angajați și sectoare esențiale precum sănătatea și educația.