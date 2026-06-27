Politica

Mirel Curea, despre perioada lui Siegfried Mureșan în Parlamentul German: „Loialitatea față de Constituția Germaniei!”

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Mirel Curea, despre perioada lui Siegfried Mureșan în Parlamentul German: „Loialitatea față de Constituția Germaniei!”Siegfried Mureşan. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Siegfried Mureșan a lucrat timp de trei ani în Parlamentul German, în calitate de consilier al președintelui Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag, potrivit informațiilor prezentate în biografia sa publică. Plecând de la această experiență profesională, jurnalistul Mirel Curea a publicat două postări pe Facebook în care susține că ocuparea unei astfel de funcții presupune parcurgerea unor proceduri de verificare a angajaților.

Jurnalistul susține că angajarea presupune verificări de securitate

Mirel Curea afirmă că perioada petrecută de Siegfried Mureșan în Parlamentul German presupunea îndeplinirea unor condiții specifice pentru ocuparea funcției.

„Văd că unii nu înțeleg. Nu este o problemă acest fapt, ci acela că doresc să emită opinii cu privire la etapa de trei ani pe care Siegfrid Mureșan a petrecut-o în calitate de angajat al Parlamentului german, în funcția de consilier al președintelui Comisiei pentru Afaceri Europene a Parlamentului german, Gunther Krichbaum.”

Mirel Curea face afirmații despre procedura „SÜ”

În continuarea mesajului, jurnalistul susține că ocuparea unei astfel de funcții implică o procedură de verificare denumită „SÜ” și explică în ce constă aceasta.

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„Pentru cine vrea să înțeleagă ce presupune această calitate, să ia notă de faptul că printre multe alte filtre poliție-servicii de care depinde o asemenea angajare, cel mai important este numit „SÜ”. Adică, „verificarea de securitate”. De această etapă se ocupă BfV (Serviciul de informații interne și protecție a Constituției) și vizează „verificarea loialității constituționale”. Adică, loialitatea față de Constituția Germaniei!

Dacă nici acum nu înțelegeți, întrebați un ofițer de informații ce înseamnă asta”, a scris Mirel Curea.

Mirel Curea

Mirel Curea. Sursa foto: Arhiva EvZ

Mirel Curea: În meciul SUA-Germania, în România a apărut o nouă idee de premier: Siegfried Mureșan

Într-o altă postare, Mirel Curea citează informațiile din biografia publică a europarlamentarului referitoare la studiile și activitatea sa profesională din Germania.

„Filiera germană încearcă un guvern Bolojan II. În meciul SUA-Germania, în România a apărut o nouă idee de premier: Siegfried Mureșan.

Din biografia sa, prezentată de el însuși:

„În 2004 am absolvit Academia de Studii Economice din București. Am continuat studiile cu un Master în Științe Economice și Management la Universitatea Humboldt din Berlin. În 2006, am primit o bursă din partea Parlamentului Germaniei și am făcut parte din programul internațional de stagii al Bundestag-ului. Ulterior, am activat timp de trei ani în această instituție drept consilier al președintelui Comisiei pentru Afaceri Europene a Parlamentului german, Gunther Krichbaum.”

Subliniez, pentru cine nu a băgat de seamă:

Siegfried Mureșan a funcționat timp de trei ani ca angajat al statului german, în postura de consilier al președintelui Comisiei pentru Afaceri Europene a Parlamentului german, Gunther Krichbaum”, a scris Mirel Curea.

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