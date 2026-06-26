Siegfried Mureșan este, oficial, candidatul PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier al României. Urmează ca decizia de desemnare să fie analizată de președintele Nicușor Dan, cel care face desemnarea.

Am hotărât să îl susținem pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier al României.

Decizia noastră cu privire la această propunere se bazează pe experiența lui Siegfried Mureșan pe gestionarea fondurilor europene și abugetelor mari de investiții

A demonstrat că este atașat valorilor europene.

Propunerea noastră vine să ofere soluții, astfel încât să se poate ajunge, prin negocieri, la un acord.

PNL a votat, în ședința BPN, sprijinul pentru Siegfried Mureșan.

Am votat susținerea lui Siegfried Mureșan.

Este un om pe care putem să-l susținem pentru o echipă guvernamentală funcțională.

Ne așteptăm ca și PSD să fie rezonabil.

Nu este rezonabil să avem acuma un guvern monocolor PSD.

Propunerea unui guvern minoritare de dreapta este rezonabilă în acest moment.

După două luni de criză avem o soluție viabilă. Azi dimineață am avut o ședință a Prezidiului Executiv.

UDMR susține această variantă, cu Siegfried Mureșan ca propunere de premier.

Sper ca în câteva zile să se termine această criză politică și guvernamentală.

Mulțumesc, PNL, USR și UDMR pentru că în mod tranparent și deschis au propus nominalizrea mea.

Românii vor modernizare și reformare.

Noi venim cu o propunere de Românie în care munca cinstită să fie apreciată.

Urgențele României sunt exact temele pe care lucrez la nivel european de ani de zile.

Știu exact ce avem de făcut pentru a încheia PNRR.

Am încredere că alături de partidele care mă susțin vom încheia cu succes PNRR și celelalte urgențe ale țării.

Sunt domeniile în care am lucrat și pot sprijini. Dacă urgențele României erau altele, nu aș fi făcut acestr pas.

Evident, desemnarea este în mâinile președintelui României.

Dorința noastră este să avem un guvern competent, coerent și care să fie cu adevărat pro-european în acțiuni.