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Constantin Pănescu, fost acționar la FC Argeș, a murit la 66 de ani. Anchetă privind cauza decesului

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Constantin Pănescu, fost acționar la FC Argeș, a murit la 66 de ani. Anchetă privind cauza decesuluiConstantin Pănescu / sursa foto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Constantin Pănescu, fost acționar și sponsor al clubului FC Argeș, a murit la vârsta de 66 de ani, în județul Argeș. Primele informații indică posibilitatea unei electrocutări petrecute în propria curte, însă anchetatorii iau în calcul și varianta unui infarct. Cauza exactă a decesului va fi stabilită în urma autopsiei medico-legale.

Vestea dispariției sale a fost confirmată în cursul zilei de miercuri, iar reprezentanții FC Argeș au transmis un mesaj de condoleanțe familiei. În paralel, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, procedură standard în astfel de cazuri, până la clarificarea tuturor circumstanțelor în care s-a produs decesul.

FC Argeș, mesaj după moartea lui Constantin Pănescu

Constantin Pănescu a fost unul dintre oamenii de afaceri cunoscuți din județul Argeș și s-a implicat de-a lungul timpului în susținerea fotbalului piteștean. Acesta a fost acționar al FC Argeș în urmă cu peste două decenii și, în ultimii ani, a continuat să sprijine clubul în calitate de sponsor prin compania METABET CF, parte a Grupului Alcadibo.

După aflarea veștii, clubul FC Argeș a transmis un mesaj public de condoleanțe.

„Clubul FC Argeș își exprimă regretul profund pentru trecerea în neființă a domnului Constantin Pănescu, fost acționar al echipei noastre acum peste două decenii și în prezent sponsor la FC Argeș prin intermediul companiei METABET CF, parte a grupului Alcadibo.

În aceste clipe de grea încercare, suntem alături de familia acestuia. Sincere condoleanțe!”, au transmis reprezentanții clubului pe pagina oficială de Facebook.

Ce au anunțat polițiștii din Argeș

Potrivit informațiilor comunicate de Inspectoratul de Poliție Județean Argeș, autoritățile au fost sesizate de o femeie de 65 de ani din municipiul Pitești, care a anunțat că soțul său a fost găsit inconștient într-o proprietate din comuna Rătești.

La fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Poliției Orașului Topoloveni și ai Secției de Poliție Rurală Leordeni, care au confirmat cele sesizate. Un echipaj medical sosit la intervenție a constatat decesul bărbatului.

În acest caz a fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar procurorii și polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs decesul.

„Pentru stabilirea cauzei decesului, a fost dispusă efectuarea unei autopsii medico-legale, iar cercetările sunt continuate, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul persoanei”, au transmis reprezentanții IPJ Argeș.

Om de afaceri cu o activitate importantă în Argeș

Constantin Pănescu era cunoscut în mediul de afaceri din județul Argeș, fiind fondatorul Grupului Alcadibo și omul care a dezvoltat compania METABET CF. De-a lungul anilor, și-a legat numele atât de proiecte din mediul economic, cât și de susținerea sportului local, în special a clubului FC Argeș.

Deși primele informații apărute indică posibilitatea unei electrocutări, autoritățile nu au confirmat oficial cauza morții. Rezultatele autopsiei și concluziile anchetei vor stabili dacă decesul a fost provocat de un accident, de o afecțiune medicală sau de alți factori.

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