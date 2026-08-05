Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține că inițiativa lansată de o parte a opoziției parlamentare privind suspendarea sa din funcție este o acțiune coordonată de Kremlin, pe fondul rezultatelor electorale din ultimii ani și al orientării pro-europene a țării, potrivit radiomoldova.md. Declarațiile au fost făcute miercuri, 5 august, în cadrul emisiunii „Jurnal Politic”.

Șefa statului afirmă că demersul opoziției reprezintă o încercare de destabilizare a instituției prezidențiale și susține că Moscova încearcă în continuare să influențeze direcția politică a Republicii Moldova. Afirmațiile vin în contextul în care opoziția a inițiat, în luna iulie, procedura de suspendare a președintei.

Maia Sandu a declarat că parlamentarii care au semnat inițiativa de suspendare au avut, în trecut, acțiuni care au afectat independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova.

„Cei care semnează această inițiativă au în istoricul lor suficiente acțiuni ce au subminat independența și integritatea teritorială a țării. În schimb, tot ce am făcut noi a fost să consolidăm această independență, inclusiv în sectorul energetic și în cel de apărare, domenii pe care ei le critică la nesfârșit”, a declarat președinta.

Liderul de la Chișinău a afirmat că rezultatele alegerilor din ultimii ani și avansul Republicii Moldova pe drumul integrării europene reprezintă motivele pentru care Federația Rusă încearcă să influențeze scena politică din țară.

„Pentru mine este foarte clar: Federația Rusă nu a renunțat la ideea de a prelua controlul asupra puterii de la Chișinău. Moscova nu s-a împăcat cu rezultatele alegerilor din ultimii ani și încearcă în continuare să compromită tot ce am reușit să construim”, a spus Maia Sandu.

În intervenția sa, Maia Sandu a comparat activitatea actualei guvernări cu mandatele fostelor administrații, aflate acum în opoziție.

Potrivit acesteia, în ultimii trei ani Republica Moldova a făcut pași importanți în procesul de aderare la Uniunea Europeană, iar ritmul reformelor a fost remarcat și de partenerii europeni.

„Marea majoritate a celor din opoziție au fost la putere și le-am văzut acțiunile. Când se aflau în funcții publice, unii dintre ei au sprijinit deschis regimurile oligarhice. În ultimii trei ani, Republica Moldova a înregistrat mai multe progrese pe calea integrării europene decât au făcut alte state candidate în zece ani – un fapt confirmat și de partenerii de la Bruxelles”, a afirmat președinta.

Totodată, aceasta a admis că unele rezultate ar fi putut fi obținute mai rapid în lipsa crizelor regionale și internaționale, însă a subliniat că direcția strategică a țării nu s-a schimbat.

„Sigur că, într-un context regional și internațional mai favorabil, rezultatele ar fi fost resimțite mai repede. Cu toate acestea, am reușit să menținem stabilitatea și direcția corectă a țării”, a adăugat Maia Sandu.

Președinta Republicii Moldova a avertizat că o eventuală guvernare favorabilă Moscovei ar putea bloca procesul de aderare la Uniunea Europeană.

„Dacă la putere ar veni o guvernare subordonată Moscovei, toate politicile aplicate ar fi în contradicție cu parcursul european, iar procesul de aderare ar fi blocat. Trebuie să înțelegem contextul: acum fereastra de oportunitate este deschisă. În trecut, am văzut alte state care nu au valorificat momentul, iar ușa s-a închis pentru următorii 10–15 ani”, a declarat șefa statului.

Procedura de suspendare a fost lansată pe 20 iulie de parlamentari din opoziție, în contextul controverselor privind nivelul salariilor din unele întreprinderi de stat.

Proiectul de hotărâre a fost înaintat de deputatul blocului Alternativa, Ion Chicu, care a anunțat că urmărește strângerea a cel puțin 34 de semnături pentru înregistrarea inițiativei în Parlament.

Potrivit expertului în justiție Alexandru Bot, de la Watchdog, procedura este posibilă din punct de vedere constituțional, însă șansele ca aceasta să fie dusă până la capăt sunt reduse.

Expertul explică faptul că este nevoie ca cel puțin o treime dintre deputați să inițieze procedura, iar ulterior suspendarea propriu-zisă trebuie aprobată cu votul a două treimi din numărul total al parlamentarilor. Dacă această etapă este depășită, în maximum 30 de zile trebuie organizat un referendum pentru demiterea președintelui.

Conform articolului 89 din Constituția Republicii Moldova, șeful statului poate fi suspendat din funcție doar în cazul săvârșirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituției.