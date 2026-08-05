Tot mai mulți turiști aleg să își programeze concediul după 15 august, când aglomerația se reduce, iar prețurile devin mai accesibile. Un studiu realizat în Italia arată că tot mai multe persoane preferă să evite perioada de vârf a sezonului estival și să călătorească spre finalul verii, potrivit Il Messaggero.

Potrivit studiului, 64% dintre italieni spun că preferă vacanțele în perioade mai puțin aglomerate, iar 57% evită să plece în jurul datei de 15 august din cauza costurilor ridicate.

Datele mai arată că unul din patru italieni nu pleacă deloc în concediu în perioada centrală a lunii august. Cei care aleg totuși să călătorească se orientează către destinații mai puțin cunoscute sau își păstrează flexibilitatea în alegerea traseului.

Un alt studiu indică faptul că 29% dintre italieni preferă luna septembrie pentru concediu, principalele argumente fiind tarifele mai mici și temperaturile mai plăcute.

Printre destinațiile recomandate pentru sfârșitul verii se numără Highlands-ul scoțian, unde la finalul lunii august dealurile sunt acoperite de erica înflorită, iar traseele trec prin Inverness, Parcul Național Cairngorms și zona lacului Loch Ness.

O altă alegere este regiunea Alentejo din Portugalia, cunoscută pentru prima Rezervație Starlight din lume, un loc apreciat pentru observarea cerului înstelat și a eclipsei lunare parțiale din 28 august.

În provincia Zeeland din Olanda, planctonul bioluminescent face ca apa mării să strălucească în timpul nopții, oferind un spectacol rar.

În Franța, Abația Mont Saint-Michel devine și mai impresionantă atunci când mareele ating nivelurile maxime.

Tot la sfârșitul verii, deșertul Namaqualand din Africa de Sud se acoperă cu milioane de margarete sălbatice înflorite, într-un peisaj spectaculos.

În Danemarca, Parcul Național Wadden Sea atrage vizitatori datorită fenomenului „Sort Sol”, când milioane de păsări formează stoluri uriașe care creează adevărate spectacole pe cer la apus.