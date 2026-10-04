Elevii și cadrele didactice din România vor avea o zi liberă luni, 5 octombrie 2026, cu ocazia Zilei Internaționale a Educației. Potrivit calendarului anului școlar 2026-2027, în această zi nu se desfășoară cursuri, astfel că școlarii vor beneficia de un weekend prelungit de trei zile. Activitatea didactică va fi reluată marți, 6 octombrie. Ziua liberă le oferă elevilor și profesorilor o scurtă pauză înainte de încheierea primului modul de cursuri, programată pentru 23 octombrie. Următoarea perioadă de vacanță va începe la finalul aceleiași săptămâni, potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației.

Ziua Internațională a Educației este sărbătorită anual pe 5 octombrie, iar în România această dată este prevăzută în calendarul școlar ca zi fără activități didactice.

Astfel, elevii vor sta acasă de sâmbătă, 3 octombrie, până luni, 5 octombrie inclusiv. Cursurile se vor desfășura în continuare conform programului obișnuit, începând de marți, 6 octombrie.

Ziua liberă este valabilă atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar.

După reluarea cursurilor, elevii vor continua activitățile școlare până vineri, 23 octombrie 2026, când se încheie primul modul al anului școlar 2026-2027.

Vacanța de toamnă este programată între 24 octombrie și 1 noiembrie, oferindu-le copiilor nouă zile libere, inclusiv cele două weekenduri.

Elevii se vor întoarce în bănci luni, 2 noiembrie, când începe cel de-al doilea modul de cursuri.

Anul școlar 2026-2027 a debutat luni, 7 septembrie, iar prima perioadă de cursuri se desfășoară până pe 23 octombrie, cu excepția zilei de 5 octombrie, când nu sunt organizate ore.

După aproximativ două luni de cursuri, elevii vor intra în vacanța de iarnă, care cuprinde sărbătorile de Crăciun și Anul Nou. Potrivit calendarului școlar, aceasta este programată în perioada 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027.

Cursurile vor fi reluate după vacanță, urmând o nouă etapă de activitate școlară, care se va desfășura pe parcursul a peste două luni. În această perioadă, elevii vor participa și la programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, care trebuie organizate până la 23 aprilie 2027. Fiecare unitate de învățământ își poate stabili propriul calendar pentru desfășurarea acestora, în funcție de resursele disponibile și de parteneriatele locale.