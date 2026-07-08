Când au elevii vacanță în anul școlar 2026-2027. Ministerul Educației a anunțat calendarul vacanțelor pentru anul școlar 2026-2027. Elevii vor începe cursurile pe 7 septembrie, iar prima vacanță este programată la sfârșitul lunii octombrie. Structura anului școlar include, de asemenea, vacanțele de iarnă, de schi și de primăvară, precum și datele de încheiere a cursurilor pentru clasele terminale.

Ministerul Educației a stabilit structura anului școlar 2026-2027 și perioadele în care elevii vor avea vacanțele de toamnă, iarnă și primăvară. Noul an școlar începe luni, 7 septembrie 2026, iar prima vacanță este programată la finalul lunii octombrie. Potrivit calendarului oficial, vacanța de toamnă începe sâmbătă, 24 octombrie, și se încheie duminică, 1 noiembrie. Elevii vor reveni la cursuri luni, 2 noiembrie.

Vacanța de iarnă va începe pe 23 decembrie și se va încheia pe 10 ianuarie.

Potrivit Ministerului Educației, la fel ca în anii precedenți, elevii și profesorii vor beneficia și de vacanța de schi. Aceasta va avea o durată de o săptămână, însă perioada exactă va fi stabilită de fiecare inspectorat școlar.

Vacanța de primăvară este programată în intervalul 19 aprilie – 27 aprilie 2027.

Pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a, anul școlar va avea o durată de 34 de săptămâni, iar cursurile se vor încheia la 4 iunie 2027.

În cazul elevilor de clasa a VIII-a, ultima zi de curs este programată pentru 11 iunie 2027.

Pe lângă vacanțele prevăzute în calendarul oficial al Ministerului Educației, elevii și cadrele didactice vor beneficia și de zilele libere acordate cu ocazia sărbătorilor legale.

La fel ca în ultimii ani, anul școlar 2026-2027 va fi organizat pe module de învățare, separate prin perioade de vacanță. Acest sistem a înlocuit structura bazată pe semestre și are ca scop o distribuire mai echilibrată a perioadelor de studiu și de odihnă pe parcursul anului școlar.