Finalul verii poate fi o perioadă potrivită pentru o escapadă în străinătate, mai ales pentru cei care vor să evite aglomerația și prețurile ridicate din sezonul de vârf. Primele săptămâni din septembrie pot aduce tarife mai mici la zboruri și cazare, iar orașele mai puțin cunoscute pot fi alternative atractive la destinațiile turistice consacrate. Potrivit Skyscanner, turiștii pot găsi variante accesibile pentru o vacanță în mai multe destinații din Europa și din apropierea continentului.

Poprad, oraș situat în Slovacia, poate fi o alegere potrivită pentru cei care vor să petreacă ultimele zile de vară într-o zonă mai liniștită, departe de aglomerația stațiunilor de la mare.

Aflat la poalele Munților Tatra, orașul oferă acces către numeroase trasee montane, obiective naturale și stațiuni din regiune. Turiștii pot include în program drumeții și excursii de o zi.

În luna septembrie, Poprad se regăsește printre destinațiile cu tarife medii reduse pentru zboruri. Locul poate fi o variantă bună pentru cei care preferă peisajele montane, aerul curat și temperaturile mai plăcute de la începutul toamnei.

Dortmund poate fi o opțiune interesantă pentru cei care vor să descopere Germania fără să aleagă orașele turistice consacrate, precum Berlin sau München.

Cunoscut în special datorită fotbalului, orașul are și alte atracții. Turiștii pot vizita muzee, se pot plimba prin parcuri, pot descoperi clădiri istorice și pot explora foste spații industriale transformate în centre culturale.

În luna septembrie, Dortmund se numără printre destinațiile cu tarife medii avantajoase la zboruri și poate fi o alegere potrivită pentru un city-break cu buget redus.

Rabat poate fi o alegere potrivită pentru turiștii care vor să descopere o destinație diferită și să iasă din tiparul vacanțelor europene.

Capitala Marocului impresionează prin arhitectura tradițională, fortificațiile istorice, piețele locale și grădinile sale, iar poziționarea la Oceanul Atlantic completează experiența.

Orașul poate fi și o alternativă mai liniștită la Marrakech, una dintre cele mai căutate destinații din Maroc.

În septembrie, Rabat se află printre destinațiile cu tarife medii avantajoase la zboruri, fiind o variantă de luat în calcul pentru cei care își doresc o vacanță diferită, cu un buget mai redus.

Szczecin poate fi alegerea potrivită pentru turiștii care au vizitat deja Varșovia, Cracovia sau Gdansk și vor să descopere un alt oraș polonez.

Aflat în nord-vestul țării, aproape de granița cu Germania, orașul este cunoscut pentru arhitectură, spațiile verzi și legătura sa cu zona Mării Baltice. În septembrie, Szczecin apare printre destinațiile cu tarife medii reduse la zboruri.

Cei care vor să prelungească sezonul de plajă pot alege Castellón de la Plana, în Spania. Orașul oferă o alternativă la stațiunile mediteraneene foarte cunoscute și permite turiștilor să combine explorarea obiectivelor locale cu zile de relaxare la malul mării.

Începutul toamnei poate fi o perioadă potrivită pentru această destinație, deoarece temperaturile rămân favorabile pentru plimbări și activități în aer liber, în timp ce numărul turiștilor începe să scadă după perioada aglomerată din iulie și august.