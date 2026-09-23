CIA a avertizat Polonia cu privire la posibilitatea ca Rusia să încerce să deterioreze cablurile submarine care asigură legături între Europa și Statele Unite. Avertismentul vizează și posibile amenințări hibride la adresa sistemului financiar internațional, potrivit Newsweek.

Potrivit jurnaliștilor Dominika Długosz și Mariusz Gerszewski, avertismentul transmis Poloniei se referă la infrastructura de telecomunicații aflată pe fundul mărilor și oceanelor. Aceste conexiuni sunt importante pentru funcționarea sistemelor financiare internaționale și pentru realizarea tranzacțiilor dintre instituțiile bancare.

„Rușii au pus foarte bine pe hartă toate cablurile care sunt folosite și de sistemul bancar internațional și care trec între Europa și America”, a explicat Gerșevski.

Dominika Długosz a arătat că riscurile nu vizează doar cablurile transatlantice. Printre infrastructurile considerate vulnerabile se află și conexiunile submarine de-a lungul Mării Baltice, între Scandinavia și Polonia, precum și cele dintre Marea Britanie și continentul european.

Potrivit lui Gerșevski, Statele Unite au recomandat autorităților poloneze să își pregătească sistemul bancar pentru eventuale perturbări.

El a menționat că aceste cabluri „efectuează zilnic tranzacții interbancare în valoare de 10 trilioane de dolari.”

Avertismentul privind cablurile submarine vine pe fondul unor evaluări americane referitoare la posibilitatea ca Rusia să încerce să testeze capacitatea NATO de a răspunde rapid și unitar unei provocări.

Un raport citat de The Wall Street Journal și The Kyiv Independent indică posibilitatea unor acțiuni rusești împotriva unui stat de pe flancul estic al Alianței, începând din toamna acestui an și până în 2029.

Scenariile analizate nu se limitează la o operațiune militară convențională. Printre variantele luate în calcul se află atacuri cibernetice asupra infrastructurii unui stat membru, operațiuni hibride desfășurate de grupuri armate fără însemne oficiale, acte de sabotaj și o eventuală incursiune militară limitată într-o zonă de frontieră.

Un astfel de demers ar putea avea ca obiectiv verificarea modului în care statele NATO aplică angajamentul de apărare colectivă prevăzut la articolul 5 din Tratatul Atlanticului de Nord.

Până de curând, evaluarea Washingtonului era că Moscova nu va provoca în mod direct NATO atât timp cât Rusia este implicată în războiul din Ucraina. Potrivit oficialilor americani citați de WSJ, această perspectivă s-a modificat.

Schimbarea este pusă în legătură cu dificultățile întâmpinate de Rusia pe front și cu presiunile asupra lui Vladimir Putin de a obține rezultate care să poată fi prezentate drept o victorie pe plan intern.

În același timp, armata rusă continuă să înregistreze pierderi, în timp ce atacurile ucrainene cu drone au provocat pagube infrastructurii energetice și militare de pe teritoriul Rusiei.

Evaluările americane nu indică un plan pentru invadarea unui stat NATO, ci iau în calcul acțiuni care ar putea fi mai dificil de încadrat din punct de vedere juridic și militar.

În ultimele luni, mai multe incidente au atras atenția asupra riscurilor de extindere a conflictului. Rachete rusești au ajuns pe teritoriul Poloniei, în circumstanțe care au generat controverse, iar drone rusești au pătruns și s-au prăbușit în România.

Aceste evenimente au alimentat discuțiile despre modul în care NATO ar răspunde în cazul unor incidente care afectează teritoriul unui stat membru.

Secretarul american de stat Marco Rubio a avertizat, miercuri, că războiul dintre Rusia și Ucraina s-ar putea extinde către alte țări. Declarația a fost făcută după o întâlnire cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, desfășurată în marja Adunării Generale a ONU, relatează dpa, citată de Agerpres.

„Una dintre îngrijorările noastre, printre multe altele, în legătură cu războiul dintre Rusia şi Ucraina este că acesta s-ar putea metastaza şi extinde în alte locuri”, a declarat Rubio în faţa presei, după o întrevedere în marja Adunării Generale a ONU cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov.

Secretarul american de stat a indicat că extinderea conflictului ar putea porni inclusiv de la incidente provocate de atacuri hibride sau acte de sabotaj. El a menționat și posibilitatea ca o simplă neînțelegere să ducă la un conflict armat direct.