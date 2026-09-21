Serviciile de informații din mai multe state europene analizează posibilitatea ca Rusia să încerce în următoarele luni să testeze reacția NATO prin provocări, acțiuni hibride sau chiar o incursiune limitată pe teritoriul unui stat membru. Evaluările nu sunt însă identice: oficiali din Letonia și Estonia spun că nu văd, în acest moment, indicii privind un atac iminent, potrivit The Guardian.

Unul dintre cele mai ferme avertismente vine din Cehia. Michal Koudelka, șeful serviciului de informații BIS, consideră că o escaladare a acțiunilor Rusiei ar putea apărea „în luni, nu în ani”.

Potrivit acestuia, unul dintre scenariile analizate este o incursiune limitată pe teritoriul unei țări NATO. Moscova ar putea recurge și la o provocare sub steag fals sau la o amplă campanie de influență și dezinformare.

Avertismente privind eventuale provocări rusești au venit și de la Varșovia. Premierul polonez Donald Tusk a vorbit despre posibilitatea ca Rusia să folosească drone sau rachete împotriva teritoriului NATO pentru a testa reacția și unitatea Alianței. Evaluarea acestuia vizează inclusiv scenariul unor acțiuni prezentate ulterior drept accidente.

Și președintele Franței, Emmanuel Macron, a considerat justificate avertismentele privind riscul unor asemenea provocări. Evaluările serviciilor de informații din statele baltice sunt însă mai prudente.

Normunds Mezviets, șeful serviciului de securitate VDD din Letonia, a declarat că instituția pe care o conduce nu observă semnale care să indice un atac iminent asupra NATO.

Și autoritățile estoniene au îndemnat la calm, avertizând asupra riscului ca reacțiile exagerate să contribuie chiar la obiectivele operațiunilor de influență ale Kremlinului.

În paralel, NATO urmărește intensificarea atacurilor Rusiei asupra Ucrainei și a acțiunilor hibride desfășurate în Europa.

Un oficial al Alianței a arătat că activitățile rusești din ultimele luni, inclusiv incidentele cu drone și operațiunile hibride, continuă să testeze reacția statelor membre.

NATO își menține însă capacitatea de apărare și descurajare și afirmă că este pregătită să apere teritoriul statelor membre.

O evaluare a serviciilor americane ia, la rândul său, în calcul posibilitatea ca Vladimir Putin să încerce să testeze hotărârea NATO prin acțiuni limitate, inclusiv în timp ce războiul din Ucraina continuă.

În paralel cu scenariile militare, serviciile europene urmăresc și riscul unei intensificări a acțiunilor de sabotaj atribuite Rusiei.

Țintele sunt tot mai des obiective care au legătură cu sprijinul acordat Ucrainei, printre acestea numărându-se infrastructura de transport și companiile din industria de apărare.

NATO consideră că Rusia desfășoară deja o campanie de acțiuni hibride împotriva statelor aliate, care poate include sabotarea infrastructurii critice, atacuri cibernetice, interferențe electronice și campanii de dezinformare.

În acest context, serviciile europene încearcă să facă diferența între riscul unor provocări sau acțiuni limitate și perspectiva unui atac militar de amploare. În timp ce șeful serviciului ceh vorbește despre posibilitatea unei escaladări „în luni, nu în ani”, oficialii din statele baltice susțin că, în prezent, nu există semnale ale unui atac iminent.