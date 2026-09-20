Generalul Carsten Breuer, șeful Apărării din Germania, a fost ales sâmbătă, 19 septembrie 2026, viitorul președinte al Comitetului Militar al NATO, cea mai înaltă autoritate militară a Alianței, în cadrul reuniunii desfășurate la Copenhaga, Danemarca, potrivit Reuters. El își va începe mandatul în vara anului 2027 și îl va succeda pe amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone.

Alegerea lui Breuer a fost făcută de cei 32 de șefi ai apărării din statele membre NATO, reuniți la conferința anuală a Comitetului Militar. Decizia vine într-un moment în care Alianța își consolidează capacitățile de apărare, își adaptează structurile militare la evoluțiile războiului din Ucraina și discută o distribuire mai mare a responsabilităților de securitate între aliații europeni și Statele Unite.

Potrivit NATO, generalul german va ocupa funcția de președinte al Comitetului Militar pentru un mandat de trei ani. El va prelua oficial responsabilitatea în vara lui 2027, după încheierea mandatului lui Giuseppe Cavo Dragone.

Actualul președinte al Comitetului Militar l-a felicitat pe Breuer și a subliniat experiența sa operațională, cunoașterea Alianței și activitatea de conducere a forțelor armate germane.

„Șefii apărării și-au pus încrederea în dumneavoastră într-un moment dificil pentru securitatea euroatlantică”, a transmis Cavo Dragone într-un mesaj publicat pe platforma X, potrivit Reuters.

Comitetul Militar este principalul organism militar consultativ al NATO. Acesta oferă Consiliului Nord-Atlantic recomandări și opinii militare privind operațiunile, misiunile, exercițiile și dezvoltarea capacităților de apărare.

Președintele Comitetului Militar este principalul consilier militar al conducerii politice a NATO. Funcția este distinctă de cea de secretar general al Alianței, ocupată în prezent de Mark Rutte, și de cea de comandant suprem aliat în Europa, SACEUR.

Comitetul Militar reunește șefii apărării din cele 32 de state membre. Organismul se întâlnește în formatul șefilor apărării de două ori pe an la sediul NATO de la Bruxelles și organizează anual o conferință găzduită de unul dintre aliați.

La reuniunea de la Copenhaga, desfășurată în perioada 18-19 septembrie, oficialii militari au discutat, printre altele, punerea în aplicare a deciziilor summitului NATO de la Ankara, consolidarea descurajării și apărării colective, dezvoltarea tehnologiilor militare și sprijinul pentru Ucraina.

Alegerea lui Breuer are loc într-o perioadă de transformare pentru Alianță. Războiul declanșat de Rusia în Ucraina a determinat statele NATO să își reevalueze nivelul de pregătire militară, stocurile de muniții, apărarea antiaeriană și capacitatea de a reacționa rapid la amenințări.

În același timp, Statele Unite au cerut în mod repetat aliaților europeni să își asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru apărarea continentului.

NATO a anunțat că, în cadrul reuniunii de la Copenhaga, prioritățile au inclus creșterea nivelului de pregătire al forțelor, capacitatea de a desfășura operațiuni în mai multe domenii și accelerarea introducerii unor noi tehnologii și capabilități militare.

Carsten Breuer are 61 de ani și conduce în prezent Bundeswehr, forțele armate ale Germaniei. El a intrat în serviciul militar în 1984, într-o unitate de apărare antiaeriană.

De-a lungul carierei, Breuer a ocupat mai multe funcții de comandă și a participat la misiuni NATO. A urmat inclusiv cursurile Colegiului Statului Major General al SUA de la Fort Leavenworth, Kansas, precum și pregătirea de stat major în Germania.

Generalul german a devenit cunoscut publicului și în afara sferei militare după ce fostul cancelar Olaf Scholz l-a desemnat să conducă un comitet de criză responsabil de coordonarea răspunsului Germaniei la pandemia de COVID-19. În urma acestui rol, presa germană i-a atribuit supranumele de „generalul cancelarului”.

Numirea lui Breuer vine și în contextul creșterii rolului Germaniei în politica de apărare europeană. Berlinul și-a majorat semnificativ cheltuielile militare și a anunțat planuri pentru dezvoltarea în continuare a capacităților Bundeswehr.

Reuters relatează că Germania intenționează să își majoreze cheltuielile pentru apărare la peste 200 de miliarde de euro până în 2030.

Mandatul lui Breuer la conducerea Comitetului Militar va începe într-o perioadă în care NATO urmărește să transforme angajamentele privind apărarea colectivă în capacități militare concrete, inclusiv prin investiții mai mari, creșterea producției de armament și consolidarea pregătirii forțelor.