Atacul informatic asupra Binance, cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor din lume, este atribuit cu un grad ridicat de încredere grupării Lazarus, o structură de hackeri asociată statului nord-coreean, potrivit agenției Reuters. Două companii specializate în analiza tranzacțiilor blockchain, TRM Labs și Chainalysis, au identificat indicii care susțin această ipoteză, în urma furtului estimat la 6,3 miliarde de dolari.

Incidentul readuce în atenție operațiunile cibernetice atribuite Coreei de Nord și suspiciunile că regimul de la Phenian utilizează furturile de active digitale pentru a obține fonduri. Binance încearcă să recupereze banii, iar reprezentanții companiei au anunțat că aproximativ 80% din activele furate au fost securizate. Restul fondurilor nu au fost încă localizate.

Potrivit TRM Labs și Chainalysis, indiciile tehnice indică gruparea Lazarus, cunoscută și sub numele de TraderTraitor. Aceasta este asociată de autoritățile și specialiștii internaționali cu operațiuni cibernetice desfășurate în interesul Coreei de Nord.

Identificarea grupării a fost făcută cu un grad ridicat de încredere, însă atribuirea atacului nu trebuie confundată cu o confirmare judiciară definitivă a responsabilității.

Coreea de Nord este suspectată de mai mulți ani că folosește atacurile informatice pentru a obține criptomonede și alte active financiare. Autoritățile de la Phenian au negat în mod repetat acuzațiile privind implicarea statului în astfel de activități.

Investigația indică o posibilă compromitere a sistemului de autorizare a tranzacțiilor dintr-un portofel digital de tip hot wallet. Acesta este conectat la internet și permite efectuarea rapidă a operațiunilor cu criptomonede.

Potrivit informațiilor prezentate de BBC, atacatorii ar fi exploatat o autorizare specială pentru a modifica modul în care funcționa portofelul, astfel încât fondurile să fie transferate automat către adrese controlate de aceștia.

TRM Labs consideră că hackerii ar fi obținut acces la sistemul care semnează și autorizează tranzacțiile din portofelul Binance. Compania a transmis inițial că un laptop al unui inginer ar fi fost compromis, facilitând retragerile neautorizate. Ulterior, investigația internă a indicat existența unor puncte suplimentare de compromitere.

Richard Teng, co-director executiv al Binance, a confirmat că verificările ulterioare au scos la iveală noi breșe de securitate.

Atacul asupra Binance nu este primul incident major în care apare numele grupării Lazarus. În 2025, Biroul Federal de Investigații al Statelor Unite (FBI) a atribuit Coreei de Nord furtul a aproximativ 1,5 miliarde de dolari de pe platforma Bybit.

După acel atac, FBI a avertizat că gruparea TraderTraitor a început rapid să mute și să disperseze activele sustrase. Criptomonedele au fost convertite în Bitcoin și alte active digitale, într-o încercare de a îngreuna urmărirea tranzacțiilor și de a transforma ulterior fondurile în bani tradiționali.

Hackerii nord-coreeni au fost suspectați și de furtul unor criptomonede în valoare de aproximativ 620 de milioane de dolari în 2022.

Operațiunile atribuite acestor grupări sunt considerate o componentă importantă a activităților cibernetice ale Coreei de Nord. Potrivit analizelor citate de BBC, țara ar recruta studenți cu rezultate foarte bune în domeniul tehnologiei și i-ar direcționa către structuri specializate în operațiuni informatice.

Un alt aspect analizat de specialiști este posibilitatea utilizării inteligenței artificiale în pregătirea sau executarea atacului. Automatizarea anumitor operațiuni poate facilita identificarea vulnerabilităților, desfășurarea unor atacuri complexe și transferul rapid al activelor digitale.

Chainalysis a remarcat că metodele de spălare a banilor folosite în acest caz au inclus tipare pe care compania nu le mai observase anterior. Totuși, informațiile disponibile nu confirmă că inteligența artificială a fost utilizată efectiv pentru compromiterea sistemelor Binance.

Experții consideră că dezvoltarea instrumentelor bazate pe AI poate oferi atacatorilor noi posibilități, dar și că identificarea responsabililor presupune analizarea atentă a tranzacțiilor și a infrastructurii informatice implicate.

Potrivit unui reprezentant al Binance, aproximativ 80% din activele sustrase au fost securizate. O parte dintre fonduri rămâne însă nelocalizată, iar recuperarea integrală depinde de identificarea și blocarea tranzacțiilor asociate atacului.

Incidentul evidențiază riscurile de securitate cu care se confruntă marile platforme de criptomonede, inclusiv cele care gestionează volume importante de active digitale. Compromiterea unui sistem de autorizare poate avea consecințe financiare majore, chiar și atunci când platforma dispune de mecanisme avansate de protecție.