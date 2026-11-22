Congresmena americană Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) a înregistrat cheltuieli de peste 12.000 de dolari pentru o deplasare în Germania, în februarie, în care a participat la Conferința de Securitate de la München și a susținut un discurs la Berlin, potrivit New York Post.

Documentele financiare ale campaniei indică aproximativ 9.000 de dolari pentru cazare, alături de costuri pentru transport feroviar și un serviciu auto premium.

Deplasarea a avut loc în contextul în care democrata din New York susține public politici orientate către drepturile clasei muncitoare și critică inegalitățile economice.

Cheltuielile raportate au fost făcute în timpul vizitei la München și Berlin, iar suma totală nu include mesele și alte costuri auxiliare, potrivit publicației americane.

În timpul participării la Conferința de Securitate de la München, Ocasio-Cortez a fost cazată la Hotel Bayerischer Hof, o unitate de lux situată în centrul orașului. Documentele de campanie indică o cheltuială de 5.251 de dolari pentru această ședere.

Hotelul, deschis în 1841, dispune de restaurante, inclusiv Atelier, cu două stele Michelin, precum și de un centru spa. Publicația americană a remarcat facilitățile hotelului și tarifele practicate, însă documentele financiare citate nu precizează tipul exact de cameră rezervată de congresmenă.

Ocasio-Cortez a participat la două zile de evenimente în cadrul conferinței, unde agenda a inclus discuții despre securitatea transatlantică și evoluțiile geopolitice.

După evenimentele de la München, congresmena a călătorit cu trenul spre Berlin. Înregistrările financiare citate de New York Post arată o cheltuială de 748 de dolari pentru transportul feroviar Deutsche Bahn.

În capitala Germaniei, Ocasio-Cortez a fost cazată la Westin Berlin Grand, unde costurile de cazare raportate au ajuns la 3.730 de dolari. Tot la Berlin, aceasta a susținut un discurs în fața a aproximativ 1.100 de studenți de la Universitatea Tehnică, în cadrul unui eveniment la care a participat și parlamentara germană Isabel Cademartori.

Primarul Berlinului, Franziska Giffey, a introdus-o în cadrul evenimentului, descriind-o drept o voce care susține statul de drept, drepturile civice, egalitatea și libertatea.

Documentele de campanie mai indică o cheltuială de 2.650 de dolari pentru un serviciu de transport auto premium în timpul vizitei în Germania.

Potrivit calculelor bazate pe cheltuielile prezentate în articolul publicației americane, costurile pentru hoteluri, transport feroviar și serviciul auto însumează aproximativ 12.379 de dolari, fără a include mesele și alte cheltuieli neprecizate.

Cheltuielile au fost raportate de campania congresmenei pe 23 martie. Publicația a relatat că biroul Alexandriei Ocasio-Cortez nu a oferit un răspuns solicitării de comentarii privind costurile deplasării sau detaliile aranjamentelor de călătorie.