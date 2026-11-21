Un atac cu rachete balistice lansat de Rusia asupra orașului Krivoi Rog, din centrul Ucrainei, s-a soldat cu doi morți și 60 de răniți, printre care șase copii, au anunțat sâmbătă autoritățile locale, potrivit agenției Associated Press (AP). Loviturile au vizat zona centrală a orașului, provocând incendii și avariind locuințe, un spital, școli și mai multe obiective industriale și comerciale.

Atacul a avut loc vineri seara, în orașul natal al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Printre victime se numără un băiat de 7 ani și o femeie de 20 de ani, potrivit informațiilor transmise de oficialii administrației locale și regionale. Bilanțul răniților a ajuns la 60, iar echipele de intervenție au continuat operațiunile la locul loviturilor.

Potrivit lui Oleksandr Vilkul, primele două rachete balistice au lovit orașul, iar alte trei au fost lansate după începerea operațiunilor de intervenție. Acestea ar fi vizat inclusiv medici, salvatori și angajați ai serviciilor municipale aflați la fața locului.

Atacul a provocat patru incendii. Aproximativ 25 de blocuri de locuințe au fost avariate, alături de un spital, mai multe școli, o unitate industrială, spații comerciale și autovehicule. Imagini publicate de serviciile ucrainene de urgență au surprins intervenția echipelor de pompieri și a ambulanțelor în zonele afectate.

Loviturile asupra Krivoi Rog au avut loc în contextul unor discuții mediate de Statele Unite pentru găsirea unei soluții la războiul dintre Rusia și Ucraina. Evoluțiile recente au amplificat tensiunile și în regiunea Europei de Est, după ce obiecte rusești, inclusiv două rachete și o dronă suspectată, au ajuns în Polonia, potrivit relatărilor autorităților.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a calificat incidentul din Polonia drept periculos și a reafirmat solidaritatea alianței cu Varșovia. Oficialul a declarat că NATO va apăra teritoriul polonez și că structurile militare ale alianței au reacționat conform procedurilor.

A Russian ballistic missiles struck a building in Krivoy Rog resulting in a high casualty event. Following the strike a Russian Geran drone double tapped the location. https://t.co/iqtpMO2fPC — ayden (@squatsons) November 20, 2026

În Polonia se desfășoară și exerciții militare care au început pe 9 noiembrie, în sud-estul țării. Acestea includ pregătiri pentru o eventuală misiune postbelică în Ucraina, menită să contribuie la stabilizarea țării și la refacerea capacităților militare.

În timpul întâlnirii de sâmbătă de la Kiev cu secretarul britanic al Apărării, Wes Streeting, Volodimir Zelenskiy a susținut că atacurile Ucrainei asupra podului Kerci, care leagă Crimeea ocupată de Rusia, reprezintă un răspuns la loviturile rusești asupra infrastructurii ucrainene.

Președintele ucrainean a afirmat că Rusia a atacat podurile din Ucraina de 109 ori și a respins afirmațiile potrivit cărora podul Kerci ar fi utilizat exclusiv în scopuri civile.

În același timp, Zelenskiy a criticat declarațiile președintelui american Donald Trump despre Vladimir Putin, pe care liderul ucrainean l-a descris drept un criminal, susținând că Rusia nu este interesată de oprirea războiului.

Separat, o navă cargo rusească, Sparta II, care se îndrepta spre Kaliningrad, a fost cuprinsă de flăcări în Golful Finlandei, după un atac cu drone, potrivit oficialilor finlandezi și ruși. Incidentul a avut loc în apropierea graniței maritime a Rusiei, iar nava a ajuns ulterior în apele teritoriale finlandeze.

Autoritățile finlandeze au anunțat că au intervenit pentru gestionarea situației și pentru prevenirea unor eventuale consecințe asupra mediului. Premierul Finlandei, Petteri Orpo, a avertizat că războiul începe să afecteze și zona imediată a țării sale.

În alte atacuri raportate sâmbătă, 11 persoane, inclusiv doi copii, au fost rănite în regiunea Harkov, după lovirea unui bloc de cinci etaje de către o dronă rusească. O altă persoană a fost rănită în urma unui atac asupra Kievului. În Rusia, autoritățile locale au raportat trei răniți în urma unor atacuri cu drone ucrainene în regiunile Briansk și Belgorod.