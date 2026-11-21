Scăderea donațiilor afectează fondurile folosite de Caritas Roma pentru programe sociale, după introducerea taxei de acces la bazinul celebrei fântâni, potrivit Primăriei din Roma.

Turiștii care vizitează Fontana di Trevi din Roma aruncă tot mai puține monede în celebra fântână, iar Caritas Roma a raportat o scădere a sumelor colectate în primele nouă luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Una dintre posibilele explicații este taxa de 2 euro introdusă în februarie pentru accesul direct la bazinul monumentului.

Organizația caritabilă, care colectează banii aruncați în fântână și îi folosește pentru finanțarea unor proiecte sociale, a înregistrat o diminuare a veniturilor cu aproximativ 200.000 de euro între ianuarie și septembrie 2026. Datele au fost relatate de publicația britanică The Guardian, care citează informații și declarații din Italia.

Din 2 februarie 2026, turiștii și persoanele care nu locuiesc în Roma trebuie să plătească 2 euro pentru a ajunge în zona interioară a Fontanei di Trevi, în apropierea bazinului. Locuitorii capitalei italiene și cei din zona metropolitană beneficiază de acces gratuit, în condițiile stabilite de municipalitate.

Autoritățile au justificat măsura prin necesitatea de a gestiona fluxurile de vizitatori, de a limita aglomerația și de a contribui la protejarea monumentului. Înainte de introducerea taxei, monitorizarea fluxului de turiști a indicat peste 10 milioane de vizite într-un an de experimentare, cu aproximativ 30.000 de persoane pe zi și vârfuri de până la 70.000, potrivit Primăriei Romei.

Noua taxă a adus venituri importante administrației locale. Primăria Romei a încasat 435.194 de euro în prima lună de la introducerea sistemului, însă datele privind încasările din lunile următoare nu au fost publicate, potrivit informațiilor prezentate de The Guardian.

Restricționarea accesului la bazin ar putea influența și tradiția aruncării monedelor. Unii vizitatori nu mai fac gestul simbolic pentru că nu doresc să plătească taxa, în timp ce alții nu au bani cash asupra lor.

Potrivit relatării The Guardian, schimbarea obiceiurilor de plată, prin folosirea tot mai frecventă a cardurilor și a portofelelor digitale, ar putea contribui, de asemenea, la diminuarea numărului de monede aruncate în apă. Un alt factor invocat este faptul că unii turiști nu cunosc tradiția.

Obiceiul de a arunca o monedă în Fontana di Trevi este asociat cu speranța de a reveni la Roma. Tradiția a devenit cunoscută la nivel internațional și prin filmul Three Coins in the Fountain, lansat în 1954.

Monedele colectate din Fontana di Trevi sunt folosite pentru finanțarea unor inițiative caritabile derulate de Caritas Roma, inclusiv bănci de alimente și programe de sprijin pentru persoanele vulnerabile.

Destinația fondurilor este stabilită printr-un protocol între Roma Capitale și Vicariatul Romei. Municipalitatea a precizat că banii sunt utilizați pentru activități de asistență socială, incluziune și sprijin pentru persoanele aflate în situații dificile.

Caritas Roma colectează în mod obișnuit peste 1,4 milioane de euro anual din monedele aruncate în fântână. Scăderea înregistrată în 2026 ridică astfel întrebări privind impactul noilor reguli de acces asupra unei surse de finanțare a programelor sociale.