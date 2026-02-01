Turiștii care vor să se apropie de Fontana di Trevi trebuie să plătească doi euro

Unul dintre cele mai emblematice și fotografiate locuri din Roma trece printr-o schimbare majoră. Începând de duminică, 1 februarie, turiștii care doresc să se apropie de Fontana di Trevi trebuie să achite un bilet de intrare în valoare de 2 euro.

Decizia vizează accesul în zona imediată a fântânii, inclusiv pe treptele din jurul bazinului, locul tradițional unde vizitatorii aruncă o monedă pentru a-și pune o dorință.

Măsura a fost evocată încă din 2024 și anunțată oficial în decembrie anul trecut de primarul Romei, Roberto Gualtieri, ca parte a unei politici mai ample de reglementare a fluxurilor turistice și de conservare a patrimoniului istoric.

Accesul cu bilet este valabil zilnic între orele 9:00 și 22:00 și se aplică exclusiv perimetrului restrâns din jurul fântânii. Piazza di Trevi rămâne, însă, deschisă gratuit tuturor, iar monumentul poate fi admirat fără costuri din exteriorul zonei delimitate.

Autoritățile locale subliniază că taxa nu urmărește să transforme fântâna într-un obiectiv elitist, ci să reducă aglomerația extremă care, în sezonul de vârf, poate ajunge până la 30.000 de vizitatori pe zi. Aceste concentrații masive de oameni au generat, în timp, situații de indisciplină și riscuri reale pentru integritatea monumentului.

Primarul Roberto Gualtieri a reamintit că aproape nouă milioane de turiști au trecut prin zona Fontanei di Trevi între 1 ianuarie și 8 decembrie 2025, cifre care ilustrează presiunea constantă asupra unuia dintre cele mai fragile simboluri ale Romei.

Administrația locală a stabilit și o serie de excepții. Accesul gratuit se menține pentru rezidenții din Roma și zona metropolitană, pentru copiii sub vârsta de cinci ani, precum și pentru persoanele cu dizabilități și însoțitorii acestora.

Autoritățile susțin că această diferențiere are rolul de a proteja dreptul localnicilor de a se bucura de propriul patrimoniu, fără a fi afectați de măsurile destinate în principal turismului de masă.

Construită în secolul al XVIII-lea, Fontana di Trevi este una dintre capodoperele barocului european și un reper cultural cu valoare universală.

Monumentul a fost imortalizat în numeroase opere cinematografice, cea mai celebră fiind scena din filmul La Dolce Vita, regizat de Federico Fellini, care a contribuit decisiv la mitologia modernă a fântânii.

Dincolo de dimensiunea artistică, Fontana di Trevi a devenit un spațiu suprasolicitat, unde tradiția turistică se ciocnește tot mai des de nevoia de conservare.

Taxarea accesului apropiat este prezentată de autorități drept un compromis necesar între deschiderea către public și protejarea monumentului.

Fontana di Trevi nu este un caz izolat. Municipalitatea Romei a anunțat că intenționează să aplice același principiu și altor cinci situri culturale care, până acum, erau accesibile gratuit.

Este vorba despre Vila lui Maxentius, Muzeul Napoleonian, Muzeul Giovanni Barracco, Muzeul Carlo Bilotti și Muzeul Pietro Canonica, unde ar urma să fie introdus un bilet de intrare cu preț fix de 5 euro.

Administrația estimează că aceste măsuri ar putea genera aproximativ 6,5 milioane de euro anual, fonduri care vor fi direcționate către întreținerea siturilor istorice și gestionarea fluxului turistic din centrul istoric.