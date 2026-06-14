Pentru mulți turiști, ideea de a străbate lumea fără buget nu este doar un experiment, ci o alegere de viață care se bazează pe încredere, adaptare și deschiderea totală către necunoscut. În astfel de experiențe, banii nu mai sunt esențiali, iar sprijinul primit de la străini devine vital pentru supraviețuire și continuarea drumului. Un exemplu este Reuben Schmitz, un blogger din Olanda care și-a propus să ajungă pe toate cele șapte continente fără a avea bani la dispoziție.

Un alt exemplu este Laura Bingham, care a parcurs mii de kilometri prin America de Sud pe bicicletă, depinzând în mare parte de generozitatea localnicilor.

În unele zile a fost primită cu mese calde și adăpost sigur, iar în altele s-a confruntat cu refuzuri și momente de epuizare extremă, în care continuarea drumului părea imposibilă.

Un alt exemplu este Rob Greenfield, care a traversat mai multe țări din America Latină fără bani, bazându-se pe autostop și pe ajutorul oamenilor întâlniți pe drum.

Pentru el, provocarea nu a fost doar distanța, ci mai ales incertitudinea fiecărei zile, în care trebuia să găsească mâncare, transport și un loc sigur de dormit fără nicio garanție.

Un aventurier de 22 de ani, Reuben Schmitz, și-a propus să ajungă pe toate cele șapte continente fără să folosească bani în timpul călătoriilor. Împreună cu prietenul său și partener de drum, Pim Hugo, el a transformat ideea într-un proiect video publicat pe YouTube, care a urmărit pas cu pas această provocare neobișnuită.

Călătoria a început în Țările de Jos și a continuat prin mai multe țări europene, inclusiv Belgia, Luxemburg, Germania și Elveția. Pe parcurs, cei doi au fost nevoiți să găsească soluții pentru a-și continua călătoria, inclusiv prin vânzarea de produse locale, pentru a strânge bani de transport.

„Aș repeta experiența oricând. E fascinantă”, a spus el într-un videoclip.

Nomadic Matt, unul dintre cei mai cunoscuți promotori ai călătoriilor low-cost, susține că reducerea costurilor este posibilă prin alegeri simple, dar constante, cum ar fi evitarea sezonului turistic, folosirea transportului ieftin și alegerea unor forme alternative de cazare.

Cei care călătoresc cu bugete reduse mizează adesea pe soluții precum hostelurile, voluntariatul sau platformele de schimb de servicii pentru cazare. În același timp, transportul devine mai accesibil prin zboruri low-cost, rute mai puțin circulate sau chiar autostop, în funcție de destinație și context.