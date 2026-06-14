Social

Au călătorit în întreaga lume cu portofelul gol. Poveștile aventurilor care au transformat imposibilul în realitate

Comentează știrea
Au călătorit în întreaga lume cu portofelul gol. Poveștile aventurilor care au transformat imposibilul în realitaterucsac calatorie. Sursa foto: Freepik
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Pentru mulți turiști, ideea de a străbate lumea fără buget nu este doar un experiment, ci o alegere de viață care se bazează pe încredere, adaptare și deschiderea totală către necunoscut. În astfel de experiențe, banii nu mai sunt esențiali, iar sprijinul primit de la străini devine vital pentru supraviețuire și continuarea drumului. Un exemplu este Reuben Schmitz, un blogger din Olanda care și-a propus să ajungă pe toate cele șapte continente fără a avea bani la dispoziție.

Turiști care au străbătut zeci de țări fără bani de cazare

Un alt exemplu este Laura Bingham, care a parcurs mii de kilometri prin America de Sud pe bicicletă, depinzând în mare parte de generozitatea localnicilor.

În unele zile a fost primită cu mese calde și adăpost sigur, iar în altele s-a confruntat cu refuzuri și momente de epuizare extremă, în care continuarea drumului părea imposibilă.

Un alt exemplu este Rob Greenfield, care a traversat mai multe țări din America Latină fără bani, bazându-se pe autostop și pe ajutorul oamenilor întâlniți pe drum.

Urmează un scandal în PNL. Scurgeri de informații din culise: Planul lui Bolojan de a-l exclude pe Adrian Veștea
Urmează un scandal în PNL. Scurgeri de informații din culise: Planul lui Bolojan de a-l exclude pe Adrian Veștea
Paste rapide cu dovlecei și pui. Rețeta lui Jamie care combină bucătăria italienească cu cea asiatică
Paste rapide cu dovlecei și pui. Rețeta lui Jamie care combină bucătăria italienească cu cea asiatică

Pentru el, provocarea nu a fost doar distanța, ci mai ales incertitudinea fiecărei zile, în care trebuia să găsească mâncare, transport și un loc sigur de dormit fără nicio garanție.

Un turist de 22 de ani a traversat cele șapte continente fără bani

Un aventurier de 22 de ani, Reuben Schmitz, și-a propus să ajungă pe toate cele șapte continente fără să folosească bani în timpul călătoriilor. Împreună cu prietenul său și partener de drum, Pim Hugo, el a transformat ideea într-un proiect video publicat pe YouTube, care a urmărit pas cu pas această provocare neobișnuită.

Călătoria a început în Țările de Jos și a continuat prin mai multe țări europene, inclusiv Belgia, Luxemburg, Germania și Elveția. Pe parcurs, cei doi au fost nevoiți să găsească soluții pentru a-și continua călătoria, inclusiv prin vânzarea de produse locale, pentru a strânge bani de transport.

„Aș repeta experiența oricând. E fascinantă”, a spus el într-un videoclip.

Cum să vizitezi zeci de țări cu bani puțini

Nomadic Matt, unul dintre cei mai cunoscuți promotori ai călătoriilor low-cost, susține că reducerea costurilor este posibilă prin alegeri simple, dar constante, cum ar fi evitarea sezonului turistic, folosirea transportului ieftin și alegerea unor forme alternative de cazare.

Cei care călătoresc cu bugete reduse mizează adesea pe soluții precum hostelurile, voluntariatul sau platformele de schimb de servicii pentru cazare. În același timp, transportul devine mai accesibil prin zboruri low-cost, rute mai puțin circulate sau chiar autostop, în funcție de destinație și context.

Stiri calde

23:57 - Escrocheria prin care turiștii sunt păcăliți în sezonul concediilor. Poți rămâne fără bani în câteva minute

23:50 - Kelemen Hunor: Dacă premierul nominalizat ne invită să negociem, bineînțeles că îi vom asculta sugestiile

23:41 - Au călătorit în întreaga lume cu portofelul gol. Poveștile aventurilor care au transformat imposibilul în realitate

23:28 - Adrian Veștea, despre zvonurile privind excluderea din PNL. Ce spune despre înființarea unui nou partid

23:17 - Un celebru cântăreț a murit într-un accident aviatic. Alte cinci persoane și-au pierdut viața

23:05 - Referendum în Elveția. Alegătorii au respins limitarea populației la 10 milioane. Update

HAI România!

Acord sau război în Orientul Mijlociu (extins)?

Acord sau război în Orientul Mijlociu (extins)?

Cutremur în Dosarul Revoluției: Teroriștii din ’89 nu au existat!

Cutremur în Dosarul Revoluției: Teroriștii din ’89 nu au existat!

Megascandalul ROBOR - cine pierde, cine câștigă?

Megascandalul ROBOR - cine pierde, cine câștigă?

Proiecte speciale