Polonia își dorește să prevină un eventual conflict militar direct, iar pentru a atinge acest obiectiv este obligată să fie o națiune puternică, independentă și suverană. Avertismentul a fost lansat de prim-ministrul polonez Donald Tusk, care a atras atenția și asupra adversarilor politici interni ce încearcă să mute atenția de la amenințarea rusă către partenerii europeni, anunță EFE.

Discursul premierului a fost susținut în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Forțelor Armate ale Poloniei, eveniment desfășurat în orașul portuar Gdynia de la Marea Baltică, în imediata apropiere a exclavei ruse Kaliningrad. „Vrem să evităm războiul şi numai cei care sunt puternici, bine pregătiţi, independenţi şi suverani îl vor putea evita”, a declarat Tusk.

În viziunea șefului executivului de la Varșovia, stabilitatea și protecția țării se bazează pe patru elemente fundamentale: protecția strictă a frontierelor, consolidarea alianțelor internaționale printr-o politică externă vizionară, alocarea de resurse majore pentru modernizarea armatei și menținerea unui ritm de creștere economică susținut.

Progresul militar al Poloniei este deja recunoscut la nivel internațional și oferă o poziție strategică esențială în spațiul regional.

„Astăzi putem deja că construim o forţă care, datorită modernităţii şi dimensiunii sale, va determina soarta regiunii. Toată lumea apreciază acest lucru, în special aliaţii noştri”, a apreciat Tusk.

Pe lângă dimensiunea militară, premierul liberal a evidențiat performanțele economice ale Poloniei, care reușește să performeze peste media europeană într-o perioadă marcată de instabilitate geopolitică. Conform datelor prezentate, ritmul de dezvoltare al economiei poloneze depășește de patru ori dinamica Germaniei și este de cinci ori mai rapid decât cel al Franței.

În acest context complex, Donald Tusk a făcut un apel direct la unitate națională și la menținerea unui stat funcțional, într-o societate marcată de divergențe ideologice profunde și de un climat politic tensionat între Guvern și președintele ultraconservator și eurosceptic Karol Nawrocki.

Premierul a punctat că stabilitatea țării depinde în mod direct de integritatea clasei politice și de eliminarea actelor de iresponsabilitate. „va fi cu adevărat în siguranţă doar atunci când nu va exista trădare în Polonia şi nici iresponsabilitate”, a avertizat Tusk.

Donald Tusk a condamnat ferm narativele politice care încearcă să schimbe percepția asupra principalelor amenințări de securitate ale țării, minimalizând pericolul reprezentat de Federația Rusă.

„Partidele politice şi politicienii care vor să-i convingă pe polonezi că principala noastră problemă este Europa, că duşmanul nostru este Ucraina, că Uniunea Europeană este inutilă, iar Germania este cel mai mare duşman (...) uită de Rusia: un vecin periculos care poartă un război chiar în spatele graniţelor noastre şi care, uneori, face ca acest război să ajungă pe teritoriul nostru”.

Oficialul de la Varșovia a subliniat că orice tentativă de subminare a alianțelor externe pune în pericol siguranța cetățenilor. „Nu putem permite ca trădarea, prostia şi înţelegerile murdare să ne slăbească apărarea şi securitatea”, a insistat șeful guvernului.

În încheierea intervenției sale, premierul polonez a transmis un apel ferm către întreaga clasă politică, avertizând asupra riscului reprezentat de populism și patriotismele de fațadă.

„Fac apel la toţi politicienii. Ei sunt adesea cei care strigă cel mai tare Polonia!, îşi ridică braţele către Dumnezeu şi invocă onoarea, dar, la fel ca în trecut, prea des duc la probleme grave şi, uneori, la înfrângeri”.