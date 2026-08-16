Munca la distanță le oferă angajaților o libertate tot mai mare în alegerea locului din care își desfășoară activitatea. În 2026, mai multe țări europene se remarcă prin combinația dintre costuri accesibile, siguranță, internet rapid și condiții favorabile pentru nomazii digitali, arată siviaggia.it.

Un clasament care analizează 40 de state europene a luat în calcul 19 indicatori, printre care prețul chiriilor, cheltuielile pentru alimente, numărul spațiilor de coworking, siguranța, serviciile medicale, nivelul de cunoaștere a limbii engleze, evenimentele locale și condițiile pentru obținerea vizelor destinate nomazilor digitali.

Estonia ocupă primul loc în clasament, fiind apreciată pentru costurile relativ scăzute, siguranță și infrastructura digitală.

În Tallinn, chiria medie pentru un apartament cu un dormitor situat în centrul orașului este de aproximativ 573 de euro pe lună. Cheltuielile lunare pentru alimente ajung la circa 247,80 euro.

Viza pentru nomazii digitali este valabilă un an și costă 85 de euro, ceea ce face Estonia una dintre cele mai accesibile opțiuni pentru persoanele care lucrează de la distanță.

Islanda se află pe locul al doilea și se adresează celor care pun accent pe infrastructură și calitatea serviciilor, chiar dacă nivelul cheltuielilor este mai ridicat.

Țara are cea mai rapidă conexiune la internet dintre statele analizate și dispune de numeroase spații de coworking. Islanda oferă, de asemenea, un nivel ridicat de siguranță și o ofertă consistentă de locuințe.

Principalul dezavantaj îl reprezintă costurile. Chiria medie ajunge la aproximativ 2.098 de euro pe lună.

Portugalia ocupă poziția a treia, datorită infrastructurii, nivelului ridicat de utilizare a limbii engleze și existenței unor opțiuni de viză pentru persoanele care lucrează de la distanță.

O chirie medie pentru o locuință situată în centrul orașului ajunge la aproximativ 919 euro pe lună. Viza anuală pentru nomazii digitali costă 80 de euro.

Muntenegru ocupă locul al patrulea și reprezintă o variantă atractivă pentru persoanele care caută costuri mai mici și posibilitatea unei șederi îndelungate.

Viza costă aproximativ 26 de euro și poate fi valabilă până la 730 de zile, cea mai lungă perioadă dintre țările analizate. Chiria medie ajunge la 576 de euro, iar cheltuielile pentru alimente sunt estimate la 211,22 euro pe lună.

Croația ocupă locul al cincilea în clasament. Țara oferă un nivel bun de siguranță, numeroase variante de cazare și o viză care poate fi valabilă până la 540 de zile.

Chiria medie este de aproximativ 663 de euro pe lună, iar cheltuielile pentru alimente ajung la circa 232,46 euro. Conexiunea la internet reprezintă unul dintre punctele mai puțin favorabile ale Croației în comparație cu alte state din clasament.

Slovenia ocupă poziția a șasea și oferă un echilibru bun între servicii și calitatea vieții.

Cehia se află pe locul al șaptelea și este o opțiune interesantă pentru cei care caută infrastructură urbană bine dezvoltată și oportunități profesionale.

Spania păstrează un avantaj prin stilul de viață

Spania ocupă locul al optulea și rămâne una dintre destinațiile europene atractive pentru persoanele care lucrează de la distanță.

Clima, stilul de viață și nivelul serviciilor contribuie la poziția țării în clasament, alături de condițiile oferite lucrătorilor străini.

Lituania ocupă poziția a noua, fiind apreciată în special pentru raportul dintre costuri și oportunitățile disponibile.

România încheie topul primelor zece țări europene. Poziția este susținută în special de costurile mai accesibile și de oportunitățile oferite persoanelor care lucrează de la distanță.