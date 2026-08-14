România, surpriza bursieră a Europei. BVB urcă pe locul 7 în lume

Bursa de Valori București (BVB) traversează în 2026 una dintre cele mai bune perioade din perspectiva randamentelor, indicele BET înregistrând de la începutul anului un avans nominal de 47,1%. După ajustarea cu inflația acumulată, randamentul real este de 41,8%, rezultat care plasează România pe locul al șaptelea la nivel mondial și pe prima poziție în Europa, potrivit unei analize semnate de președintele ASF, Alexandru Petrescu, și Marius Acatrinei, șef Serviciu Stabilitate Financiară ASF.

Pentru determinarea randamentului real a fost utilizată inflația acumulată în aceeași perioadă cu evoluția indicelui, respectiv decembrie 2025 - iunie 2026. În România, inflația anuală a ajuns la 10,4%, însă cea acumulată de la începutul anului este de 3,8%.

După ajustarea cu inflația, randamentul BET rămâne la 41,8%, iar România ocupă poziția a șaptea dintre cele 104 piețe pentru care sunt disponibile date complete. Comparația internațională a exclus piețele care au o inflație anuală mai mare de 50%. În această categorie intră Venezuela, cu 544%, și Iran, cu 89%.

Argentina, Turcia, Liban și Nigeria au rămas în analiză, iar după aplicarea criteriului au fost comparate 112 indicii din 90 de țări.

Pe piața europeană, diferența față de următoarele state este semnificativă. BET are un randament nominal de 47,1% și unul real de 41,8%, în timp ce Ungaria, aflată pe poziția următoare, înregistrează 31,9% nominal și 30,3% real.

În clasament urmează Slovenia, Polonia, Norvegia, Austria, Grecia și Italia, fiecare cu randamente nominale mai mici de 29%. Ajustarea cu inflația nu modifică ierarhia, astfel că Bursa de Valori București rămâne pe prima poziție în Europa.

La 31 iulie 2026, capitalizarea Bursei de Valori București a urcat la 704,8 miliarde de lei, cel mai ridicat nivel înregistrat până acum. Față de finalul lui 2025, când capitalizarea era de 523,1 miliarde de lei, creșterea este de aproximativ 35%. Comparativ cu decembrie 2023, când valoarea ajungea la 294,3 miliarde de lei, piața s-a majorat de peste 2,4 ori.

Și lichiditatea pieței principale a avut o evoluție ascendentă. În iulie 2026, rulajul a ajuns la 4,64 miliarde de lei, de peste două ori mai mare decât nivelul mediu obișnuit.

O parte importantă din această valoare a fost însă concentrată în câteva ședințe cu tranzacții mari. Pe 16 iulie, rulajul a depășit 1,4 miliarde de lei, motiv pentru care nivelul lunar este considerat mai degrabă un vârf punctual decât o schimbare structurală.

Evoluția indicilor BVB arată amploarea creșterii pieței. BET a avansat cu 79,08% în ultimele 12 luni, cu 32,97% în șase luni și cu 11,29% numai în iulie.

Cea mai mare creștere anuală a fost înregistrată de BET-NG, indicele sectorului energetic, care a urcat cu 90,02%.

BET-TR a crescut cu 86% în ultimele 12 luni, iar BET-XT-TR cu 86,38%. BET-FI a avut un avans anual de 69,28%, în timp ce BETAeRO, indicele dedicat companiilor mai mici de pe piața AeRO, a crescut cu 15,86%.

Energia și sectorul bancar au avut cea mai mare contribuție la activitatea bursieră din iulie. Aproximativ 49% din valoarea tranzacționată pe piața principală a provenit din sectorul energetic, iar băncile au reprezentat aproximativ 27%. Banca Transilvania a avut 24,5% din rulaj, Petrom 14,6%, Romgaz 13,6%, iar Hidroelectrica 8,9%.

Evoluția Bursei de Valori București a fost însoțită și de creșterea participării investitorilor. Între martie 2019 și martie 2026, numărul conturilor active ale clienților societăților de servicii de investiții financiare a urcat de la 15.726 la 148.491, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 9,4 ori.

În același interval, valoarea activelor aflate în custodie la SSIF a crescut de la 8,73 miliarde de lei la 63,75 miliarde de lei, de peste 7,3 ori.

La finalul lunii iulie 2026, BVB ajunsese astfel la niveluri record în privința capitalizării, randamentelor și participării investitorilor. Evoluția a fost susținută în special de companiile din energie și sectorul bancar, în timp ce gradul ridicat de concentrare pe câțiva emitenți rămâne principalul element de risc indicat în analiză.