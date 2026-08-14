AUR atacă Guvernul pentru investițiile în patru stadioane

Deputatul AUR Ramona Bruynseels a criticat decizia Guvernului condus de Ilie Bolojan de a finanța patru proiecte de stadioane la Timișoara, Oradea, Slatina și Brașov, susținând că aproape 1,14 miliarde de lei ar urma să fie acoperite de la bugetul de stat. Parlamentarul pune în opoziție aceste investiții cu măsurile de austeritate și majorările de taxe suportate de populație.

Bruynseels cere Guvernului să explice criteriile după care au fost stabilite prioritățile de finanțare și susține că, într-un context bugetar dificil, proiectele care nu reprezintă urgențe ar trebui analizate în raport cu investițiile din sănătate și alte domenii esențiale.

„În timp ce românilor li se cere să strângă cureaua, guvernul condus de Ilie Bolojan găsește peste un miliard de lei din bugetul de stat pentru patru stadioane. Timișoara, Oradea, Slatina și Brașov sunt beneficiarele unor proiecte cu o valoare totală de aproximativ 1,4 miliarde de lei, dintre care aproape 1,14 miliarde urmează să fie suportate de la bugetul de stat.

Nu contestăm faptul că România are nevoie de infrastructură sportivă și nici dreptul comunităților locale de a investi în dezvoltarea lor. Contestăm însă prioritățile unui guvern care a cerut sacrificii populației în numele unei situații bugetare excepționale, iar acum găsește resurse pentru investiții care cu greu pot fi prezentate drept urgențe naționale.

Românilor li s-a spus că nu sunt bani. Nu sunt bani pentru menținerea tuturor facilităților acordate mamelor. Nu sunt bani pentru veteranii de război. Nu sunt bani pentru protejarea puterii de cumpărare. În schimb, au existat majorări de taxe și o creștere a TVA care s-a transmis în prețuri și a pus o presiune suplimentară asupra familiilor și întreprinderilor românești.

Iar unul dintre aceste proiecte este chiar la Oradea, orașul condus timp de 12 ani de Ilie Bolojan. Complexul sportiv are o valoare totală de aproximativ 386 de milioane de lei. Într-un moment în care guvernul justifică măsurile de austeritate prin necesitatea reducerii cheltuielilor și a deficitului, este legitim să întrebăm de ce un asemenea proiect reprezintă acum o prioritate și după ce criterii au fost stabilite investițiile care merită finanțate.

Contrastul devine cu atât mai greu de explicat în cazul Clujului. În timp ce guvernul găsește bani pentru patru stadioane, Spitalul Pediatric Monobloc din Cluj a rămas fără finanțarea solicitată de la guvern, deși proiectul este deja în construcție. Decizia a provocat revolta chiar în interiorul PNL.

Discuția nu mai este, așadar, despre opoziție versus putere, ci despre o întrebare elementară privind prioritățile unui stat aflat în austeritate: dacă banii sunt atât de puțini încât românilor li se cer sacrificii, cum se face că există peste un miliard de lei pentru stadioane, dar nu și pentru un spital de copii?

Austeritatea pare să funcționeze într-un singur sens: când trebuie acoperite găurile bugetare, factura ajunge la cetățean; când trebuie finanțate proiectele statului, disciplina bugetară devine mult mai flexibilă.

Un guvern responsabil ar trebui să înceapă economiile cu propriile cheltuieli și să stabilească o ordine clară a priorităților. Într-o perioadă de dificultăți economice, fiecare miliard cheltuit trebuie justificat prin nevoile reale ale societății. Sănătatea, sprijinirea familiilor, infrastructura critică, energia, educația și protejarea celor vulnerabili nu pot fi puse în plan secund, în timp ce investițiile care pot fi amânate primesc undă verde.

Problema nu este existența unui stadion la Oradea, Timișoara, Brașov sau Slatina. Problema este momentul ales și dubla măsură. Nu poți cere sacrificii unei țări întregi, nu poți explica fiecărei familii că statul trebuie să facă economii și, în același timp, să te comporți ca și cum austeritatea dispare atunci când ajungi la proiectele pe care tu însuți le consideri importante.

Dacă situația bugetară a României este atât de gravă încât justifică taxe mai mari și tăierea unor facilități sociale, atunci trebuie să fie suficient de gravă și pentru amânarea proiectelor care nu reprezintă o urgență. Iar dacă există peste un miliard de lei pentru stadioane, guvernul are obligația să le explice românilor de ce nu au existat bani atunci când sacrificiul le-a fost cerut lor. Austeritatea nu poate fi o politică aplicată doar cetățeanului de rând. Responsabilitatea bugetară trebuie să înceapă de la guvern”, a declarat Ramona Bruynseels, deputat AUR.

Bruynseels a insistat asupra proiectului de la Oradea, oraș administrat timp de 12 ani de Ilie Bolojan, și a invocat valoarea de aproximativ 386 de milioane de lei a complexului sportiv.

Deputatul AUR susține că Guvernul ar trebui să explice de ce asemenea investiții sunt menținute într-o perioadă în care măsurile de austeritate sunt justificate prin nevoia de reducere a cheltuielilor și a deficitului.

Parlamentarul a adus în discuție și situația Spitalului Pediatric Monobloc din Cluj, despre care afirmă că nu a primit finanțarea solicitată de la Guvern, deși proiectul este deja în construcție.

În acest context, Bruynseels susține că problema ridicată nu este existența celor patru stadioane, ci ordinea în care Executivul stabilește investițiile într-o perioadă în care populației îi sunt cerute sacrificii bugetare.