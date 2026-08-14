Sistemul energetic național este stabil după oprirea controlată a Unității 2 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă, a anunțat premierul demis Ilie Bolojan. Oprirea reactorului a fost determinată de scăderea debitului Dunării. Premierul a anunțat și constituirea unui grup interministerial care să urmărească deblocarea proiectului Bala 2, destinat asigurării debitului necesar funcționării reactoarelor de la Cernavodă.

Potrivit premierului demis, cei aproximativ 650 MW care nu mai sunt produși de reactor sunt compensați prin producția hidro, eoliană și pe cărbune, precum și prin importuri.

Bolojan a anunțat că România a informat Comisia Europeană despre situația de criză și dispune de o capacitate transfrontalieră de import de aproximativ 4.000 MW.

Potrivit premierului demis, situația actuală nu este legată doar de seceta din bazinul Dunării.

„România are nevoie nu doar de stingerea incendiilor. Are nevoie și de măsuri pe termen lung. În domeniul energiei, deciziile privind investițiile și politicile publice își arată rezultatele în 2–3 ani. Când nu faci ce trebuie ani de zile, nu există soluții magice pentru a rezolva problemele de pe o zi pe alta. Situația dificilă în care ne aflăm, în urma închiderii ambelor grupuri de la Cernavodă, este consecința secetei din bazinul Dunării, dar și rezultatul multor ani în care s-au acumulat lipsa de viziune, deciziile proaste și fuga de răspundere”, a arătat Bolojan.

Bolojan a indicat proiectul destinat creșterii debitului Dunării spre Cernavodă drept un exemplu al investițiilor care ar fi putut preveni actuala situație. Potrivit acestuia, lucrările ar fi permis menținerea centralei în funcțiune și producerea unei cantități importante de energie pentru România.

„Dacă lucrările proiectate și avizate pentru creșterea debitului Dunării spre Cernavodă ar fi fost prioritizate și nu amânate cu anii, am fi avut centrala nucleară în funcțiune și aproape 20% din necesarul de energie asigurat de aceasta. Când ai o funcție de răspundere, gândești pe termen lung, faci ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine”, a mai spus premierul demis.

Bolojan a anunțat că a semnat decizia pentru constituirea unui grup interministerial care să urmărească deblocarea proiectului Bala 2. Investiția are ca obiectiv asigurarea debitului de apă necesar funcționării reactoarelor de la Cernavodă.

„Proiectul cuprinde o serie de lucrări hidrotehnice, lucrări de dragare și lucrări pentru siguranța navigației. Conform datelor din proiect, realizarea investiției ar permite creșterea nivelului apei pe Dunărea Veche cu peste un metru și aproape o dublare a debitului. Studiul de fezabilitate a fost început în urmă cu 10 ani. Din 2024, proiectul are toate avizele și aprobările, inclusiv Hotărârea de Guvern privind indicatorii. Din păcate, Ministerul Transporturilor nu l-a considerat prioritar și nu l-a finanțat. Îl prioritizăm, îl deblocăm, reverificăm soluțiile propuse, aducem prețurile la zi și asigurăm finanțarea. Administrația Fluvială de la Galați va organiza licitația pentru proiectare și execuție. Realist, în 3 ani, am putea finaliza lucrările și asigura apa de răcire atât pentru reactoarele 1 și 2, cât și pentru reactoarele 3 și 4”, a mai spus el.