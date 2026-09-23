Premierul interimar Ilie Bolojan ar urma să se întâlnească astăzi cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, potrivit unor surse politice. Discuția are loc în contextul în care PSD a decis să nu susțină în Parlament Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. BPN al PSD a adoptat această recomandare în unanimitate, urmând ca ea să fie înaintată Consiliului Politic Național, forul care ia decizia finală potrivit statutului partidului.

Întâlnirea dintre Bolojan și Grindeanu a fost anunțată în contextul în care liderul PSD a spus că premierul interimar l-a contactat pentru a discuta. Grindeanu a declarat luni că nu știe ce subiect dorește Bolojan să abordeze, dar că este dispus să se întâlnească cu acesta.

Sorin Grindeanu a declarat la începutul acestei săptămâni că evaluează la „spre zero” șansele ca PSD să voteze Guvernul propus de liberalul Siegfried Mureșan.

Președintele PSD a susținut și că o eventuală încercare a premierului desemnat de a obține sprijinul parlamentarilor social-democrați prin discuții individuale nu ar avea succes.

„Eu îi urez succes, dar nu cred că va avea, dacă va încerca să facă așa ceva”, a spus Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a legat poziția partidului de declarațiile lui Siegfried Mureșan privind continuarea politicilor guvernului condus de Ilie Bolojan.

„Să vii să spui că tu continui în aceeași direcţie pe care a avut-o Ilie Bolojan, înseamnă că nu-ţi doreşti voturile de la Partidul Social-Democrat. Simplu”, a argumentat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a susținut că, dacă premierul desemnat își dorește voturile social-democraților, acesta ar fi trebuit să îl contacteze direct.

„Politic vorbind, trebuia să mă caute, dacă vrea voturile PSD, trebuia să mă caute Siegfried Mureşan, nu Ilie Bolojan, nu altcineva”, a declarat Sorin Grindeanu.

El a precizat că este dispus să se întâlnească și să discute cu premierul desemnat.

Poziția exprimată de Grindeanu a venit după ce Biroul Permanent Național al PSD a decis să recomande parlamentarilor partidului să nu voteze Guvernul Mureșan. Social-democrații au motivat decizia prin opoziția față de continuarea direcției politice și economice a fostului Guvern Bolojan.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan are la dispoziție termenul constituțional pentru formarea Guvernului și prezentarea acestuia în Parlament pentru votul de învestitură.