Politica

Bolojan ar urma să se întâlnească astăzi cu Grindeanu. PSD nu votează Guvernul Mureșan

Bolojan ar urma să se întâlnească astăzi cu Grindeanu. PSD nu votează Guvernul MureșanSorin Grindeanu si Ilie Bolojan / sursa foto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Premierul interimar Ilie Bolojan ar urma să se întâlnească astăzi cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, potrivit unor surse politice. Discuția are loc în contextul în care PSD a decis să nu susțină în Parlament Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. BPN al PSD a adoptat această recomandare în unanimitate, urmând ca ea să fie înaintată Consiliului Politic Național, forul care ia decizia finală potrivit statutului partidului.

Întâlnirea dintre Bolojan și Grindeanu a fost anunțată în contextul în care liderul PSD a spus că premierul interimar l-a contactat pentru a discuta. Grindeanu a declarat luni că nu știe ce subiect dorește Bolojan să abordeze, dar că este dispus să se întâlnească cu acesta.

Grindeanu: Șansele ca PSD să voteze Guvernul Mureșan sunt „spre zero”

Sorin Grindeanu a declarat la începutul acestei săptămâni că evaluează la „spre zero” șansele ca PSD să voteze Guvernul propus de liberalul Siegfried Mureșan.

Președintele PSD a susținut și că o eventuală încercare a premierului desemnat de a obține sprijinul parlamentarilor social-democrați prin discuții individuale nu ar avea succes.

„Eu îi urez succes, dar nu cred că va avea, dacă va încerca să facă așa ceva”, a spus Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a legat poziția partidului de declarațiile lui Siegfried Mureșan privind continuarea politicilor guvernului condus de Ilie Bolojan.

„Să vii să spui că tu continui în aceeași direcţie pe care a avut-o Ilie Bolojan, înseamnă că nu-ţi doreşti voturile de la Partidul Social-Democrat. Simplu”, a argumentat Sorin Grindeanu.

Grindeanu: „Trebuia să mă caute Siegfried Mureșan”

Președintele PSD a susținut că, dacă premierul desemnat își dorește voturile social-democraților, acesta ar fi trebuit să îl contacteze direct.

Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan. Sursa foto: Facebook

„Politic vorbind, trebuia să mă caute, dacă vrea voturile PSD, trebuia să mă caute Siegfried Mureşan, nu Ilie Bolojan, nu altcineva”, a declarat Sorin Grindeanu.

El a precizat că este dispus să se întâlnească și să discute cu premierul desemnat.

Poziția exprimată de Grindeanu a venit după ce Biroul Permanent Național al PSD a decis să recomande parlamentarilor partidului să nu voteze Guvernul Mureșan. Social-democrații au motivat decizia prin opoziția față de continuarea direcției politice și economice a fostului Guvern Bolojan.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan are la dispoziție termenul constituțional pentru formarea Guvernului și prezentarea acestuia în Parlament pentru votul de învestitură.

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