Cum resimt scumpirile românii din diaspora. O româncă stabilită în Germania, care deține o gelaterie, spune că efectele scumpirilor se văd tot mai clar în comportamentul clienților. Narcisa afirmă că oamenii cumpără mai puțin, vin mai rar, iar vânzările afacerii sale au scăzut cu 20-30% față de anii anteriori.

Consumatorii germani au devenit mai atenți la fiecare cheltuială și renunță mai ușor la produsele pe care nu le consideră necesare, potrivit româncei. Schimbarea se vede inclusiv în micile afaceri din domeniul alimentar, unde numărul clienților și valoarea cumpărăturilor au început să scadă.

Narcisa deține o gelaterie în Germania și spune că diferența față de anii trecuți este vizibilă. Dacă înainte oamenii veneau frecvent și cumpărau cantități mai mari, acum vizitele sunt mai rare, iar comenzile mai mici.

„Râdem, glumim noi, dar anul acesta se simte că în Germania este criză economică, mai ales că în septembrie a început școala, toate sunt scumpe. Uitați-vă, astăzi e o zi urâtă pentru luna septembrie. Altădată, în alți ani, în septembrie, dacă era timpul ăsta, aveai coadă, deci coadă și terasa plină, iar acum aștepți să vină unul-altul. Poate mai târziu vin să-și mai ia câte unul la pachet, dar se simte... se simte la oameni”, a declarat Narcisa într-o postare pe TikTok.

Potrivit acesteia, vânzările gelateriei au ajuns să fie cu 20-30% mai mici față de perioadele similare din anii anteriori.

Efectele scumpirilor se văd, spune românca, inclusiv în cazul clienților care obișnuiau să vină de mai multe ori pe săptămână.

„Clienți care veneau de două-trei-patru ori pe săptămână și cumpărau cupe mari, nu biluțe, vin de multe ori și își cumpără una-două. Sunt copilași care de-abia au 2 euro să-și ia un cornet”, a povestit ea.

Narcisa spune că pentru o parte dintre oameni inclusiv o înghețată a devenit o cheltuială pe care trebuie să o calculeze mai atent.

„Ideea este că oamenii nu își mai permit. Înghețata a ajuns un lux și pentru ăștia care tot vorbiți pe aici că «lăsați, dacă vă plângeți acolo». Nu e vorba de plâns, e vorba că foarte mulți oameni nu câștigă în Germania salarii foarte mari sau rămân cu 2.000 de euro pe lună în mână”, a explicat ea.

Deși numărul produselor vândute este mai mic, majorarea prețurilor a compensat parțial pierderea înregistrată din scăderea volumului de vânzări.

„Eu nu mă plâng, mulțumesc lui Dumnezeu că a mers bine și anul ăsta, dar pe noi ne-au ajutat prețurile. Ca vânzare, vânzările au scăzut cu cel puțin 20-30%, dar ne-au ridicat prețurile”, a spus ea.

Românca enumeră printre cheltuielile care apasă tot mai mult asupra bugetului unei familii facturile la energie, alimentele, combustibilul și costurile legate de viața socială.

„La tot ce înseamnă căldură, curent, mâncare, viață socială, motorină... Tu bagi la un plin de motorină 60-70 de euro în plus, adică un coș de cumpărături, 50 de euro în plus și de acolo ceva, de acolo ceva și de acolo ceva. Trebuie să te gândești bine ce îți mai permiți”, a detaliat Narcisa.

Ieșirile în oraș sunt o altă categorie de cheltuieli la care oamenii ajung să fie mai atenți.

„Dacă mergi la restaurant în doi, aproape lași 100 de euro, fără să mănânci. Dacă mai vrei și ceva, un cotlet sau dacă vrei o friptură din aia de vită, te-ai terminat bine”.

În opinia Narcisei, acumularea acestor costuri îi determină pe oameni să elimine treptat cheltuielile pe care înainte le considerau obișnuite.

„Așa că vremuri bune nu vor veni, oameni buni, și dacă nu se va face ceva, Europa este pa”, a concluzionat antreprenoarea.