Cheltuielile de protocol ale aparatului de lucru al Guvernului au ajuns la 291.890 de lei, față de 548.139 de lei în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor prezentate miercuri, 16 septembrie, de secretarul general al Guvernului, Dan Reșitnec.

Reducerea este de aproape 47%, iar oficialul susține că diminuarea a venit în principal din limitarea unor tipuri de întâlniri și tratații suportate din fonduri publice.

Dan Reșitnec a explicat că în categoria cheltuielilor de protocol intră, între altele, ședințele de Guvern, conferințele, precum și evenimentele interinstituționale sau cele cu participare internațională.

Potrivit acestuia, reducerea sumelor reprezintă o schimbare în modul de gestionare a acestor cheltuieli.

Datele prezentate de secretarul general al Guvernului indică o diferență de 256.249 de lei față de aceeași perioadă a anului precedent.

În 2025, cheltuielile de protocol pentru perioada comparată au fost de 548.139 de lei. În acest an, suma executată a coborât la 291.890 de lei.

Reșitnec a arătat că scăderea este legată inclusiv de renunțarea la anumite practici care presupuneau costuri pentru întâlniri de lucru cu invitați externi.

Secretarul general al Guvernului spune că o parte din economii provine din reducerea „ședințelor de analize prelungite”.

Potrivit explicațiilor sale, în trecut existau întâlniri de lucru ale unor demnitari cu invitați externi, pentru care era asigurat protocol în limita a 150 de lei de persoană.

Aceste cheltuieli au fost reduse în cadrul măsurilor aplicate la Secretariatul General al Guvernului.

„Tratații nejustificate, pretenții ale demnitarilor acoperite din bani publici. Toate acestea au fost reduse sau tăiate”, a declarat Dan Reșitnec, potrivit Mediafax.

Datele prezentate de oficial arată și diferențe importante între lunile anului.

„95.000 de lei în luna martie a acestui an, 68.000 de lei în aprilie, 1.800 de lei în mai, după ce am preluat conducerea SGG”, a precizat Reșitnec.

El a menționat că suma de 1.800 de lei înregistrată în luna mai include și apa pusă la dispoziția participanților la ședința pregătitoare a Guvernului.

Evoluția lunară indică astfel o reducere accentuată a cheltuielilor după preluarea conducerii Secretariatului General al Guvernului de către Reșitnec.

Secretarul general al Guvernului a făcut însă o distincție între valoarea contractelor încheiate și sumele efectiv cheltuite.

Potrivit declarațiilor sale, Secretariatul General al Guvernului a semnat în 2025 contracte pentru servicii de protocol în valoare de aproximativ 2,5 milioane de lei.

Pentru anul 2026, valoarea contractelor menționată de Reșitnec este de aproximativ 2,7 milioane de lei. Oficialul precizează însă că aceste valori reprezintă contractele, în timp ce cheltuielile efectiv executate sunt mult mai mici.

Prin urmare, valoarea contractelor nu trebuie confundată cu suma achitată efectiv pentru serviciile de protocol în perioada analizată.

Reducerea anunțată se referă la cheltuielile executate pentru protocol ale aparatului de lucru al Guvernului și nu la întreaga categorie de contracte existente pentru astfel de servicii.

Potrivit explicațiilor oferite de Dan Reșitnec, măsurile au vizat în special tratațiile considerate nejustificate și anumite întâlniri de lucru care generau cheltuieli suplimentare.

Secretarul general al Guvernului a prezentat înjumătățirea cheltuielilor drept „modul normal în care ar trebui să funcționeze lucrurile”.