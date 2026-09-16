Republica Moldova. Deşi în Transnistria, regiunea separatistă din stânga Nistrului a început oficial campania electorală pentru alegerile prezidenţiale, programate pentru 13 decembrie, niciun candidat nu s-a înregistrat în cursă.

Actualul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, care conduce regiunea din 2016, a declarat anterior că nu intenționează să candideze pentru al treilea mandat. „Sunt pentru alternanța la putere. Am spus de multe ori: «Două mandate și atât». Următorul trebuie să vină la conducere și să ducă Transnistria înainte”, a declarat anterior Krasnoselski.

Oficial, deocamdată nu s-a anunțat desemnarea candidaților. Listele de subscripție și alte documente necesare trebuie depuse până la 12 noiembrie. Înregistrarea candidaților trebuie să se încheie până la 21 noiembrie. Candidatul la funcția de conducător al RMN nerecunoscute poate fi desemnat de colectivele locale de muncă, organizațiile obștești și „partidele politice”. De asemenea, este posibilă și autoînaintarea, potrivit ipn.md.

În stânga Nistrului este tot mai des vehiculat numele lui Vitali Neagu ca potenţial succesor al lui Vadim Krasnoselski. Este vorba despre fostul şef al miliţiei transnistrene, aflat acumîn funcţia de vicepreşedinte al guvernului nerecunoscut de la Tiraspol.

În seara zilei de 13 septembrie a apărut pe Telegram un canal în numele lui Neagu, unde se anunța că acesta intenționează să participe la „alegerile” din decembrie. Guvernul transnistrean a dezmințit însă informația.

Într-un comunicat de presă s-a declarat că acest canal a fost creat fără știrea lui Neagu și că acesta nu i-a autorizat pe autorii acestuia să facă declarații despre planurile sale politice. Totuşi, în comunicat a fost lăsată o fereastră deschisă, deoarece nu s-a afirmat categoric că Neagu nu va participa la alegeri.

Totuşi, mesajul de pe Telegram privind candidatura lui Neagu a fost preluat de presa rusă, inclusiv de agenţia pro-Kremlin RIA Novosti. Deşi agenția a publicat un material separat cu dezmințirea informației despre desemnarea lui Neagu, nu a şters postarea anterioară.

Scrutinul din decembrie este organizat de așa-numita Comisie Electorală Centrală de la Tiraspol, condusă de Stanislav Kasap. În februarie, Kasap și alți opt reprezentanți ai structurilor de facto din regiune au fost lipsiți de cetățenia Republicii Moldova.

Procedura a fost inițiată de Agenția Servicii Publice la solicitarea SIS. Chișinăul a invocat activitatea în structuri neconstituționale, acțiuni împotriva suveranității și integrității teritoriale a țării, încălcări grave ale drepturilor cetățenilor și acțiuni în interesul unui stat străin.

Rusia își menține prezența militară și influența politică în regiune. Iar aproximativ 220.000 de locuitori dețin cetățenia rusă. Pe parcursul a trei luni de vară peste 60.000 de persoane din stânga Nistrului au depus actele pentru obținerea cetățeniei ruse.

Este un număr impunător, luând în consideraţie că în regiunea transistreană sunt înregistrați 391.494 de alegători.

Amintim că, la 15 mai 2026, președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care simplifică semnificativ procedura de acordare a cetățeniei Federației Ruse pentru locuitorii din regiunea transnistreană a Republicii Moldova.

Solicitanții majori din Transnistria nu mai trebuie să prezinte certificate de cunoaștere a limbii ruse, a istoriei sau a legislației ruse și sunt scutiți de cerința de șendință sau reședință îndelungată pe teritoriul Federației Ruse.