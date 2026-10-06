Republica Moldova. Rusia ar putea urmări obiective care depășesc războiul din Ucraina și ar putea viza și alte state din regiune, inclusiv Republica Moldova și țările baltice. Avertismentul vine de la ministrul german de Externe, Johann Wadephul, care susține că declarațiile și acțiunile Moscovei indică posibile planuri mai ample.

Într-un interviu acordat postului german ntv, a argumentat că, înainte de declanșarea războiului, Rusia avea relații bune cu Ucraina și nu se confrunta cu o amenințare directă. În același timp, Moscova beneficia de acorduri avantajoase de aprovizionare, inclusiv cu Germania.

În acest context, ministrul german spune că există motive pentru a presupune că obiectivele Rusiei nu se limitează la Ucraina.

„De aceea trebuie să presupunem că Rusia are planuri mai ample”, a declarat Wadephul.

Întrebat la ce s-ar putea referi aceste planuri, șeful diplomației germane a făcut trimitere la declarațiile anterioare ale lui Vladimir Putin despre destrămarea Uniunii Sovietice.

Wadephul a amintit afirmația lui Vladimir Putin potrivit căreia destrămarea Uniunii Sovietice a fost cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului XX.

„Dacă aceasta a fost cea mai mare catastrofă, atunci probabil că vrea să o inverseze”, a spus ministrul german.

Potrivit acestuia, ambițiile Moscovei ar putea viza, pe lângă Ucraina, Georgia, Republica Moldova și statele baltice.

În cazul Estoniei, Letoniei și Lituaniei, Wadephul a atras atenția că acestea sunt membre atât ale Uniunii Europene, cât și ale NATO. Prin urmare, un eventual atac asupra unuia dintre aceste state ar avea implicații directe pentru Germania, în calitate de stat membru NATO.

Ministrul german de Externe susține că Germania se confruntă deja cu forme de război hibrid. Inclusiv incidente cu drone și atacuri cibernetice.

Wadephul a amintit și incidentul produs în luna august pe aeroportul Leipzig/Halle, unde a fost descoperită o dronă care transporta explozibili între aeronave cargo ucrainene.

Guvernul german a atribuit incidentul Rusiei, în timp ce Moscova a respins acuzațiile.

Potrivit lui Wadephul, Germania nu ar considera un eventual atac doar asupra propriului teritoriu drept o amenințare directă. Orice încălcare a frontierelor unor aliați NATO, precum Polonia, Estonia, Letonia sau Lituania, ar fi privită de Berlin ca o problemă care privește direct și Germania.