International

Ambasadorul Rusiei, convocat la Chișinău după un nou incident aerian

Ambasadorul Rusiei, convocat la Chișinău după un nou incident aerian
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Din cuprinsul articolului

Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat din nou la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, unde i-a fost înmânată o notă de protest, după ce mai multe rachete și drone au survolat spațiul aerian al țării și au explodat în apropierea unor localități. Incidentul s-a produs sâmbătă, când cinci aparate de zbor au pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova. Potrivit autorităților de la Chișinău, dintre acestea, trei erau rachete, iar două drone. Fragmentele au fost descoperite în apropierea mai multor localități, iar exploziile au provocat incendii și pagube materiale.

Ministerul Afacerilor Externe a atras atenția asupra gravității incidentului, care a pus în pericol viața și securitatea cetățenilor moldoveni. Diplomația de la Chișinău a cerut Moscovei să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și să ia măsuri pentru a preveni repetarea unor astfel de situații.

Drone

Drone. Sursa foto: Captură video

Armata a identificat un nou zbor neautorizat

Serviciul Operații Aeriene al armatei Republicii Moldova a detectat, sâmbătă dimineață, cinci aparate de zbor fără pilot care au survolat spațiul aerian național.

Ulterior, Ministerul Apărării a anunțat că trei dintre aparatele care au explodat la sol erau rachete, iar celelalte două erau drone. Fragmente ale acestora au fost găsite în apropierea mai multor localități.

Tot sâmbătă, sistemele de supraveghere ale armatei au identificat un al șaselea zbor neautorizat, ceea ce a determinat autoritățile să monitorizeze situația.

Ambasadorul Rusiei, convocat de două ori în doar câteva zile

Noua convocare a ambasadorului Oleg Ozerov are loc la numai două zile după ce diplomatul rus a fost chemat la Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău, în urma unor incidente similare.

La 1 octombrie, autoritățile moldovene i-au înmânat o notă de protest, după ce, în 30 septembrie, au fost înregistrate trei încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova.

În documentul transmis atunci, Ministerul Afacerilor Externe a condamnat încălcarea suveranității țării, pe care a considerat-o o amenințare directă la adresa siguranței cetățenilor, și a solicitat Federației Ruse să înceteze acțiunile care pun în pericol securitatea Republicii Moldova.

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