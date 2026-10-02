Alertă falsă cu bombă la Aeroportul Chișinău

Pasagerii și angajații Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău au fost evacuați vineri, 2 octombrie, după semnalarea unei posibile amenințări cu bombă. Verificările echipelor specializate au arătat ulterior că alerta a fost falsă, iar accesul în terminal și procedurile de îmbarcare au fost reluate.

Activitatea Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a fost perturbată temporar după o alertă cu bombă. Pasagerii și personalul au fost scoși din terminal, iar procedura de înregistrare a fost suspendată pe durata verificărilor.

După încheierea intervenției, reprezentanții aeroportului au anunțat că amenințarea nu s-a confirmat și că activitatea a început să revină la normal.

„Verificările efectuate de echipele specializate au fost finalizate, iar alerta semnalată la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău nu s-a confirmat. Accesul pasagerilor în terminal a fost reluat, iar procedurile de îmbarcare au început. Echipele aeroportului, în cooperare cu instituțiile responsabile, coordonează reluarea operațiunilor. Recomandăm pasagerilor să verifice în timp real statutul zborurilor pe panoul online al aeroportului, să urmărească notificările companiilor aeriene cu care au planificat zborul și să urmeze indicațiile personalului”, au transmis reprezentanții aeroportului, într-o postare pe Facebook.

În timpul intervenției, serviciile aeroportuare și polițiștii de frontieră au evacuat pasagerii și personalul din clădire.

La aeroport au ajuns și structurile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, care au efectuat verificările necesare.

Procedurile din terminal au fost oprite temporar până la stabilirea situației și încheierea controalelor.

Persoanele care au un zbor programat pentru vineri, 2 octombrie, sunt îndemnate să consulte în timp real situația curselor pe panoul online al aeroportului.

Călătorilor li se recomandă, de asemenea, să urmărească mesajele transmise de companiile aeriene și să respecte indicațiile personalului aeroportuar și ale autorităților.

După finalizarea verificărilor, accesul pasagerilor în terminal a fost redeschis, iar procedurile de îmbarcare au fost reluate.